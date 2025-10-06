Därför lämnar VH-backen: "Jag behöver mer speltid"

Filip Persson hämtades in från Halmstad inför säsongen. Nu lämnar han Vimmerby Hockey efter bara sex omgångar. Foto: Bildbyrån

Filip Persson lämnar Vimmerby Hockey efter bara sex matcher. Ny destination blir Danmark och Fredrikshamn. – Jag fick inte så mycket speltid och det är något jag vill ha för att utvecklas. Nu dök den här chansen upp och det ska bli ett kul äventyr, säger backen som värvades in från Halmstad så sent som i juni.

Vimmerbys backsida var redan tunn. Nu är den nere på blott sex backar sedan Filip Persson valt att avsluta sitt kontrakt.

– Jag visste att det skulle bli tufft att ta sig in laget och att jag skulle behöva kämpa om speltid. Men jag tycker inte att jag fått chansen i serien riktigt och har hamnat i ett fack lite utanför truppen, säger han.

Det är fortfarande tidigt in på säsongen, du var inte beredd att stanna och fortsätta kämpa om en plats?

– Det jag väl kunnat göra, men nu dök det här upp i Danmark som jag ville testa på. Jag visste att jag inte var högst upp i hierarkin i Vimmerby och var beredd på det, men jag tycker inte att jag kom in i det på ett bra sätt och behöver speltid för att utvecklas.

Nu väntar istället spel i Danmark och klubben Fredrikshamn.

– Det blir ett spännande äventyr. Jag kom hit i morse och har match redan ikväll, säger Filip Persson.

"Tålamodet är inte så långt"

För Vimmerby Hockey är avhoppet en tuff smäll då backsidan redan var tunn efter Alex Murrays avsked förra helgen.

Sportchefen Pelle Johansson säger så här om Filip Perssons val att lämna klubben efter sex matcher.

– Jag är både förvånad och inte förvånad. Vi var rätt tydliga med vilken roll han skulle komma in i och att han sedan inte ger det mer än 1,5 månad. Det är lite dagens verklighet, tålamodet är inte så långt alla gånger.

Är det några förstärkningar på väg in?

– Vi har inget klart än, men förhoppningen är att vi är sju backar till onsdag. Om det blir lån eller inte återstår att se, men det ska vara någon som är här och inte bara kommer för den matchen. Målet är att ha någon på plats för både träning och match. De sex backar som är kvar i truppen är de vi har spelat med, så det är ingen kris på det sättet. Samtidigt är vi otroligt känsliga för skador och för att kunna träna bra behöver vi ha en större numerär uppsättning framåt.