10 oktober 2025
ELTONIUS TOG ALLT – VH VANN LÄNSDERBYT

Vimmerby fick jubla över tre poäng hemma mot Nybro Vikings. Foto: Rickard Johnston

ISHOCKEY 10 oktober 2025 21.27

Efter tre raka förluster är Vimmerby Hockey vinnare igen. 
Länsderbyt mot Nybro Vikings slutade 3-0.
Stor hjälte blev Pontus Eltionius som räddade allt.

Efter en jämn förstaperiod, där Vimmerby var något bättre, var ställningen 0-0. Den andra perioden rivstartades av hemmalaget och 13 sekunder in smällde Arvid Hurtig in 1-0. 

Hans slagskott i fint läge satt i krysset och var oerhört förlösande för Vimmerby. Hemmalaget skapade sedan chans på chans och 2-0 hängde i luften.

Bara sekunder efter ledningsmålet fick Marcus Limpar Lantz ett friläge, men pucken ville inte in. Filip Fornåå Svensson missade öppet mål och möjligheterna verkligen haglade för VH. 

Stängde matchen i tredje

I öppningen av tredje perioden, när Vimmerby fortsatt bara hade 1-0, var scenförändringen total. Nybro skapade ett enormt tryck och hade 8-1 i skott efter bara några minuter. 1-1 hängde verkligen i luften. 

Då, helt ologiskt, spräckte Nick Bochen sin målnolla och sköt 2-0. Ett mål som lite tog udden ur Nybros just då extrema tryck.

Tidigt plockade Hampus Sylvegård målvakten och gick för en reducering, men Vimmerby kunde sätta 3-0 i tom bur genom William Alftberg och helt stänga matchen med sekunder kvar. 

Pontus Eltonius var ett monster och räddade allt. 

Vimmerby lämnade tack vare första hemmasegern jumboplatsen i Hockeyallsvenskan och är nu uppe på säker mark i serien.

