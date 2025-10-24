Gengenbach rensade sin plats och drog: "Fått alla chanser han kan få"

Supporterspelaren Colson Gengenbach fick beskedet att han inte ingick i matchtruppen mot Nybro. Då bröt han kontraktet, rensade sin plats i omklädningsrummet och satte sig på en buss till Göteborg. – Sättet han lämnar på har jag aldrig varit med om tidigare. Men vi är inte nöjda med Colson och han är inte nöjd, säger sportchefen Pelle Johansson.

Colson Gengenbach värvades in som årets supporterspelare men har bitvis varit hårt kritiserad och även bänkad i vissa matcher. Mot Oskarshamn fick han bara spela en period innan han ställdes åt sidan – och på torsdagskvällen kom beskedet att kanadensaren bryter kontraktet med Vimmerby Hockey.

– Varken vi eller Colson är nöjda. Vi var i en situation där han fick mindre och mindre istid så på det sättet var hans beslut att bryta kontraktet inte helt förvånande. Att vi skulle hamna här förr eller senare är inte omöjligt, men kan man sätta frågetecken kring hur han har hanterat det. Han bara drog och jag tror faktiskt inte att han har sagt hejdå till grabbarna i laget ens, säger sportchefen Pelle Johansson.

"Varje värvning är en chansning"

Det har bara gått elva omgångar. Borde ni ha haft mer tålamod?

– Jag kan nästan tycka att vi har gett honom för mycket förtroende. Han har fått alla chanser han ska få. I offensiv uppställning hela tiden, både i powerplay och i vilka han har spelat med. Det fanns inte mycket mer att göra.

Vad kostar detta ekonomiskt för klubben?

– Ingenting. Han bryter kontraktet och det är hans beslut. Det är den här sista lönen som betalas ut.

Gengenbach var årets supporterspelare. Är det ett misslyckande?

– Ja, det kan man väl kanske säga att det är på något sätt. Han har grejerna i sig men här har han inte lyckats. Det är klart att varje värvning är en chansning och det ska funka för både oss och spelaren. Så har det inte riktigt blivit här, men Colson har ett track record av att kunna spela ishockey.

Kommer att ersättas

Pelle Johansson tycker inte att det handlar om svårigheter för kanadensaren att anpassa sig till svensk ishockey.

– Jag tror att han egentligen passar i Europa, men kanske att han underskattat Hockeyallsvenskan. Det fanns vissa frågetecken kring hur förberedd han kom inför säsongen. Men det går aldrig att förutse en succé.

Hur tänker ni kring ersättare?

– Han kommer att ersättas. När eller hur vet vi inte riktigt just nu, marknaden är inte överfull av spelare. Men vi är öppna för det mesta, både i Sverige och utomlands. Det kommer att bli en värvning, vi har bara ett lån kvar och det håller vi nog på.