Sportchefen om Wiberg: "Intressant spelartyp"

Sportchefen Pelle Johansson har tidigare jobbat med Filip Wiberg i Oskarshamn. Foto: Vimmerby Hockey Press / Meijer Media

Filip Wiberg ryktas vara klar för Vimmerby Hockey. En fysiskt stark forward som både sportchefen Pelle Johansson och huvudtränaren Eric Karlsson har jobbat med tidigare. – Det är absolut en intressant spelartyp, kommenterar Pelle Johansson.

Det var Sportbladet som var först med uppgifterna om att Sundsvalls poängstarke forward Filip Wiberg är överens om en övergång till Vimmerby Hockey.

– En stor kille och en intressant spelartyp. Han var i Oskarshamns J20-lag när jag var där och Eric har också haft honom. Samtidigt har Wiberg haft en tuff skada som han just återvänt från och det får man ha med sig, säger sportchefen Pelle Johansson.

Håller span på slutspelet

Även Västerås-forwarden Max Karlsson ska enligt uppgifter vara en forward som Vimmerby Hockey visar stort intresse för.

– Det är lite samma där, inga kommentarer mer än att han är intressant spelartyp. Ung och utvecklingsbar. Där misstänker jag att det hänger lite på vart nuvarande klubb tar vägen.

Just nu håller både Pelle Johansson och Eric Karlsson span på Hockeyettans pågående slutspel.

– Jag var i Tranås i onsdags och Eric har varit på plats i Norrköping. Vi är runt och kikar lite och har en plan för vilka lag och därmed vilka spelare vi vill titta lite extra på.

Tanken är även att se någon av matcherna i kvalet mellan Troja-Ljungby och Västerås.

"Jättepositiva signaler"

Under exit-samtalen har det framkommit att många spelare trivs i klubben, även om sportchefen är öppen med att förändringar kommer ske.

– Vi har fått jättepositiva signaler från spelarna. Många trivs bra här och verksamheten är alla nöjda med. Sedan är det alltid en ekonomi i det. Vi vill jobba vidare med så många som möjligt från befintlig trupp men det blir alltid en del förändringar. Från truppen vi avslutade säsongen med kommer vi troligen landa på åtta-tio nya spelare.

En spelare som Johan Mörnsjö, hur prioriterat är det för er att försöka få till en förlängning med honom?

– Vi sitter med en plan som ändras med jämna mellanrum i och med olika typer av besked. Men det är klart att Johan är en spelare som vi skulle vilja jobba vidare med.