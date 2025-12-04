Lindgren om superschemat: "Med en sån här chans har man energi till allt"

Elias Lindgren är utlånad till Växjö och möter Luleå ikväll.
Foto: Rickard Johnston
Karlskoga igår. Luleå idag. Vimmerby imorgon. Nybro på söndag.
Snacka om maxade dagar för Elias Lindgren.
VH-backen är blixtutlånad till Växjö och fick höra om intresset under onsdagen.
– Det känns jättekul. Klubben hade redan tackat ja när Växjö tog kontakt med mig, förklarar han.
Flyger hem själv
När vår tidning når Elias sitter han i bilen på väg till Växjö. I eftermiddag flyger truppen upp till Luleå för kvällens match. Resten av laget stannar kvar norröver för möte med Skellefteå på lördag, men för Lindgren väntar hemresa redan på fredagsmorgonen.
– Jag flyger hem själv, först till Arlanda och sedan till Kalmar. Jag kommer nog till samlingen vid klockan 17, säger backen.
Ett par timmar senare väntar Modo i VBO Arena. Med Elias Lindgren på isen.
– Det blir många matcher på kort tid men det är bara roligt. Modo är ju nere i en svacka så det är guldläge för oss att ta poäng på hemmaplan.