04 december 2025
Lindgren om superschemat:

Elias Lindgren är utlånad till Växjö och möter Luleå ikväll. Foto: Rickard Johnston

Lindgren om superschemat: "Med en sån här chans har man energi till allt"

ISHOCKEY 04 december 2025 11.39

Robin Christoffersson gjorde SHL-debut för två veckor sedan. Nu är det Elias Lindgrens tur.
VH-backen flyger upp till Luleå med Växjös trupp för kvällens match i Coop Norrbotten Arena.
– Det ska bli häftigt. Med en sån här chans har man energi till allt, säger Elias Lindgren om det intensiva schemat med fyra matcher på fem dagar.

Karlskoga igår. Luleå idag. Vimmerby imorgon. Nybro på söndag. 

Snacka om maxade dagar för Elias Lindgren.

VH-backen är blixtutlånad till Växjö och fick höra om intresset under onsdagen.

– Det känns jättekul. Klubben hade redan tackat ja när Växjö tog kontakt med mig, förklarar han.

Flyger hem själv

När vår tidning når Elias sitter han i bilen på väg till Växjö. I eftermiddag flyger truppen upp till Luleå för kvällens match. Resten av laget stannar kvar norröver för möte med Skellefteå på lördag, men för Lindgren väntar hemresa redan på fredagsmorgonen.

– Jag flyger hem själv, först till Arlanda och sedan till Kalmar. Jag kommer nog till samlingen vid klockan 17, säger backen.

Ett par timmar senare väntar Modo i VBO Arena. Med Elias Lindgren på isen.

– Det blir många matcher på kort tid men det är bara roligt. Modo är ju nere i en svacka så det är guldläge för oss att ta poäng på hemmaplan.

