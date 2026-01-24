SMÄLLEN: VH-spelaren stängs av efter slutscenerna

Det uppstod fullt slagsmål på isen. Nu stängs Elias Lindgren av i två matcher för att ha varit anstiftare. Foto: Simon Henriksson

Här kommer ett mardrömsbesked för Vimmerby Hockey. Herman Liv hånade Vimmerby efter straffsegern och det kunde inte Elias Lindgren acceptera. Nu stängs VH-backen av i två matcher.

Det var efter att Almtuna säkrat segern efter 28 straffomgångar som Herman Liv åkte förbi Vimmerbys bås och gestikulerade hånfullt.

Målvakten fick matchstraff för osportsligt uppträdande, men kort därefter åkte Elias Lindgren fram till den unge målvaktstalangen.

"Elias Lindgren åker direkt fram till Herman Liv och knuffar kraftfullt denne med armarna i bröstkorgen och upp mot huvudet. Detta får till följd att spelare från båda lagen kommer till undsättning till sin respektive spelare och det utbryter två separata slagsmål med totalt fyra matchstraff", står det i anmälan till Disciplinnämnden.

Från Vimmerbys sida var det Oskar Lindgren och Arvid Caderoth som var mest vilda i det efterföljande bråket. Just Elias Lindgren anses ha varit anstiftare till scenerna på isen och han antas ha gjort detta i syfte att hämnas Hermans Liv osportsliga uppträdande, enligt anmälan.

"Dumt av mig"

Elias Lindgren har uppgett i sitt yttrande att han åker mot Herman Liv för att markera mot honom. Han kallar det för "väldigt onödigt" och "dumt av mig att det skapade slagsmål".

Lindgrens förklaring var att han bara ville markera och att han inte alls hade något syfte att skada eller starta bråk.

Disciplinnämnden anser att det är utrett att Lindgren gjort sig skyldig till en överträdelse av fightingregeln eftersom han anstiftat ett slagsmål. Avstängningens längd bestäms till två matcher.

Det innebär att Elias Lindgren missar kvällens match mot Björklöven och onsdagens returmöte med samma lag.