Lindgren efter ännu en förlust: "Handlar om att ta poäng nu"

Elias Lindgren var likt många andra mycket besviken efter 0-3 hemma mot Nybro Vikings. Foto: Ossian Mathiasson

Otroligt besvikna hemmasupportrar. Vimmerby Hockey föll på nytt och har nu åtta förluster på de nio senaste matcherna. – Det handlar om att ta poäng nu, säger backen Elias Lindgren.

Det här beskrevs som en viktig vecka på förhand. Det slutade i tre förluster och ett klart förvärrat tabelläge.

Vimmerby Hockey är nu nere under strecket efter 2-5 mot Kalmar, 1-2 mot Modo och 0-3 mot Nybro. Hemmapubliken var allt annat än nöjt med sitt lags insats i den här nya länsderbytorsken.

– Vi gör en bra första och får en bra start, men sedan känns det som att vi tappar energin. Vi får ingen push och de trycker på. Sedan rinner matchen bara iväg, säger VH-backen Elias Lindgren.

Är det självförtroendet eller vad gör att matchbilden vänder helt efter deras 1-0-mål?

– Det kan nog vara så, men vi ska ha bra självförtroende så som vi har spelat. Sättet vi gör det på i dag är inte bra.

"Viktig vecka"

Vimmerby hade länge ett bra glapp ned till strecket, men har nu halkat under det. Detta till följd av lagets usla poängskörd den senaste månaden. Åtta av de nio senaste matcherna har slutat med sura miner.

– Klart vi kan påverka våra egna resultat, men vi kan inte påverka andra resultat. Nu handlar det om att ta poäng. Det handlar inte om spelet, utan om att ta poäng nu.

I kväll vänder sig publiken nästan lite emot er. Märker man det som spelare?

– Nej, jag måste säga att de sluter upp väldigt bra varje match. Vi har jättemycket hemmamatcher och det är tufft.

Nu väntar nästan en ödesvecka med matcher mot Östersunds IK och Västerås IK.

– Det är en viktig vecka igen och vi måste ta lite poäng. Vi får vända det här nästa vecka.

Vad är viktigast för att göra det?

– Det är bara att hitta grunderna. Någonstans kommer det vara det som väger över till vår fördel.