VH-tränaren efter tunga tappen i tredje: "Vi behöver ta bättre betalt"

Bortamatch mot seriens sämsta hemmalag. Det borde tala för Vimmerby Hockey, men historiken mot Almtuna säger något annat. – Ett lurigt lag som driver en matchbild som inte riktigt passar oss, säger tränaren Eric Karlsson.

Sexpoängsmatcherna avlöser varandra just nu för Vimmerby Hockey. Mot Nybro var de på väg att lyfta till en åttondeplats i tabellen men tappade i tredje perioden och föll fem placeringar. Nu väntar ett Almtuna som också är indraget i bottenstriden, två poäng före VH. Almtuna vann tre av fyra möten förra säsongen och tog med sig bonuspoängen från VBO Arena tidigare i höstas.

– Det ska bli roligt. Vi behöver hålla oss till vår spelidé och vara konsekventa. Almtuna driver en matchbild där spelet går fram och tillbaka och är duktiga på det. Det är något som inte passar oss riktigt och därför är det viktigt att vi håller oss till vårt, konstaterar VH-tränaren Eric Karlsson.

Tappat i tredje perioden

De senaste tre matcherna har Vimmerby Hockey haft det tufft i tredje perioden.

Mot Karlskoga blev 2-2 till 2-4, Modo hämtade upp 1-3 till 3-3 och Nybro vände 0-1 till 4-1.

Är det en slump eller trötthet?

– Nej, det går inte att relatera till trötthet utan är tre olika scenarier. Karlskoga fick ett 5-3-läge som avgjorde matchen och Modo fick lite jackpot på allt de gjorde i början av tredje perioden. I Nybro kom vi ut sämre och de fick momentum men skapade egentligen ingenting. Däremot behöver vi ta bättre betalt från våra första 20 minuter.

Davidsson sjuk

Vimmerby Hockey får klara sig utan skadade Filip Fornåå Svensson och Oscar Davidsson som är sjuk. Det innebär att Martin Pärna som var petad mot Nybro tar klivet in och spelar bredvid Arvid Caderoth och Hugo Orrsten.

Pontus Eltonius får fortsatt förtroende i VH-målet.