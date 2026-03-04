04 mars 2026
Eric Karlsson antog utmaningen att lotsa moderklubben Vimmerby Hockey genom andra säsongen i Hockeyallsvenskan. Med en omgång kvar att spela står det klart att Vimmerby spelar i Hockeyallsvenskan även kommande säsong. Foto: Stefan Härnström

VIDEO: Erics glädje efter säkrat nytt kontrakt: "Vi skrev historia idag"

ISHOCKEY 04 mars 2026 22.42

Eric Karlsson kom hem till Vimmerby för att göra något stort med moderklubben Vimmerby Hockey. Det har han gjort. Klubben säkrar nytt allsvenskt kontrakt och håller sig undan negativt kval.

– Det känns jättestort, såklart extra stort för mig eftersom jag är härifrån. Det var det här jag ville komma hem och göra. Vi skrev historia i dag som bästa säsongen någonsin, säger han på isen kort efter matchens slut. 

Vimmerbysonen Eric Karlsson, 32, inledde sin tränarkarriär i Vimmerby säsongen 2016/17. Efter det var han huvudtränare i såväl Boro/Vetlanda, Karlskrona HK och Västerås IK i Hockeyallsvenskan.

Inför årets säsong kom Eric Karlsson hem till Vimmerby igen och fick det ärofyllda uppdraget att leda klubben under den andra allsvenska säsongen.

I kväll lyckades Vimmerby fixa nytt allsvenskt kontrakt genom att plocka poäng mot Södertälje SK samtidigt som Västerås IK inte lyckades vinna under ordinarie tid mot Mora IK. 

Här nedan kommer en videointervju med Eric Karlsson som sätter ord på sina känslor efter att VH säkrat ytterligare en säsong i Hockeyallsvenskan. 

Ossian Mathiasson

