Stark vändning i sista matchen – lugnande besked om Carlsson: "Ingen fara"

Med ett färskt allsvenskt kontrakt i händerna vände Vimmerby Hockey 1–3 till 4–3 mot IF Troja-Ljungby och vann säsongens sista match. – Det är såklart kul att få avsluta med en seger, säger Eric Karlsson efter slutsignalen.

Vimmerby Hockey fixade ett nytt allsvenskt kontrakt hemma mot Södertälje SK i onsdags och hade inget rent sportsligt att spela för i säsongens avslutande bortamatch mot ett kvalklart Troja-Ljungby.

Vimmerby tappade 1–0 till 1–3, reducerade till 2–3 två minuter före andra periodens slut, kvitterade till 3–3 med åtta minuter kvar och tog hand om bonuspoängen i förlängningen.

– Det är alltid roligare att vinna än att förlora och det är kul att kunna ge vårt fina bortafölje en seger också, säger Eric Karlsson.

"Måste ge dem en seger"

Vimmerby var det klart bättre laget i första och tredje perioden och hade snett i mittperioden där Troja-Ljungby gick ifrån till 3–1 och hade flera ramträffar.

– Jag tycker att första perioden är vår och vi är det bättre laget. Jag är rätt missnöjd med andra perioden där jag tycker att vi blir slapphänta och tappar mycket puckar. Inför tredje perioden sa vi till varandra att vi ska se till att vinna matchen. Jag tycker att vi sätter ner foten i tredje, tar över matchen och är det bättre laget. Vi får in 3–3 och lycka pilla in en puck i förlängningen. Det är lite tillfälligheter, men det är skönt att få fira segern och säsongen. Det är jättestarkt att kunna få med sig en seger här.

Vimmerby fick fira segern tillsammans med de tillresta supportrarna.

– Vi sa att vi har ett helt gäng som följer med ner och spenderar sin fredagskväll, då måste vi ge dem en seger och gå ut och fira med dem en sista gång. Det känns såklart bra i hjärtat.

Försiktighetsåtgärd med Carlsson

Eric Karlsson kommer också med glädjande besked kring Anton Carlsson, som åkte på en ful tackling i andra perioden och inte kom tillbaka i spel.

– Det är lugnt och ingen fara. Det var mer en försiktighetsåtgärd eftersom matchen inte betydde någonting. Han hade kunnat spela vidare, men vi valde att plocka bort honom.

Vimmerby avslutar säsongen på ett formidabelt sätt och fixar ett nytt kontrakt i Hockeyallsvenskan.

– Jag får ända säga att det är bragdartat med att vi lyckas överprestera på så många håll och kanter. Som förening i stort och så många spelare som har gjort en jättefin resa och verkligen avslutat på topp och lyckats vara bäst när det gäller. Vi har fyra av fem segrar på slutet och det är ruggigt starkt. Vi har lyckats få ihop det och verkligen varit bäst när det gäller och hittat olika vägar att vinna matcher på. Det är en ruggig styrka. Nu förtjänar killarna att få fira.

Hur blir firandet i morgon?

– Det blir middag och lite gott att dricka och firande på Stadshotellet. Det ser vi fram emot.

Vad händer efter morgondagens fest?

– Då blir det att utvärdera, analysera, hålla exit-samtal, sätta sig ner och titta på vad vi har gjort bra och vad vi behöver ta lärdom av och hur vi kan bli lite bättre nästa säsong. Det blir också ett arbete till att forma nästa års trupp.

Hur mycket kommer du vara med i formandet av truppen?

– Mycket. Jag och Pelle (Johansson) har jobbat nära varandra hela säsongen och det gjorde vi även i våras och somras. Vi har ett jättetätt samarbete kopplat till det och jag skulle säga att vi gör det tillsammans.

"Investerat otroligt mycket"

Att hockeylag splittras efter säsongens slut händer alla klubbar och Vimmerby Hockey är inget undantag.

– Det är speciellt med tanke på att man spenderar extremt mycket tid ihop. Killarna har investerat otroligt mycket i varandra, i föreningen och i det vi ska göra tillsammans. Nu skrev vi historia och är det bästa som Vimmerby Hockey någonsin har gjort. Vissa träffar man aldrig igen, och vissa gör sin sista match i Vimmerby Hockey. Det är speciellt och det är alltid jobbigt att gå skilda vägar, framför allt när man har lyckats göra något bra tillsammans.