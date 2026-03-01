VH-tränarens hyllning: "Gåshud – så sjukt imponerande"

Vimmerby Hockey studsade tillbaka mot AIK, tog tre blytunga poäng och inkasserade fjärde raka hemmasegern. Nu kan kontraktet säkras mot Södertälje nästa vecka. – Jag har aldrig tidigare tränat ett lag med den här mentaliteten och hjärtat, säger tränaren Eric Karlsson.

Bara drygt tio minuter innan nedsläpp ljöd slutsignalen i Uppsala och förkunnade att Almtuna hade besegrat Västerås med uddamålet. Då öppnade sig plötsligt läget för Vimmerby Hockey att skapa ett försprång på fem poäng i bottenstriden. Men då krävdes seger hemma mot AIK.

– Det är klart att vi höll koll på den matchen. Vi har pratat tidigare om hur vi skulle hantera att den matchen redan var avgjord. Vi tog som exempel att HV71, Linköping och Leksand vann i SHL igår. Sedan spelade Örebro den sena matchen och lyckades vända och vinna mot Rögle. Det var sjukt starkt och även om det är svårt vet vi om att vi bara kan påverka våra egna matcher, säger tränaren Eric Karlsson om förutsättningarna.

Fick spela på ledning

Och Vimmerby Hockey fick en drömstart med mål redan efter drygt fyra minuter. AIK kvitterade visserligen kort därpå, men Ville Svensson gav VH ledningen på nytt.

– Det är lite det som gör den stora skillnaden jämfört med matchen mot Almtuna. Då blev vi pressade när de tog en tidig ledning. Nu fick vi spela på ledning och det blir lättare att hålla ihop det och spela nitiskt. Visst, AIK har mycket puck men skapar väldigt, väldigt få farligheter. Vi spelar bra försvarsspel och när de väl får sina chanser offrar vi oss.

Eric Karlsson var lyrisk över hur spelarna täckte skott i tredje perioden.

– Titta på hur många skott vi blockar och hur vi gör det. Jobbet, energin på bänken. Jag har berömt gruppen hela året och det ställs på sin spets nu när det är som viktigast.

Hur är det att se Wennström kliva fram med två täckta skott?

– Magiskt. Det är gåshud. Han tar två, får hur ont som helst. Malmkvist (Gustaf) täcker två med handen och det är så sjukt imponerande att se.

"Värda all stöttning de kan få"

VH-tränaren hyllade också publiken som för dagen var 1 323 personer i VBO Arena.

– Det var en härlig inramning och gott att få den pushen idag. Jag hoppas att det blir en riktig uppslutning på onsdag och att de kommer hit med den här stämningen. Titta vad killarna gör på isen. Vi är ett lag i Hockeyallsvenskan och jag har aldrig tränat ett lag med den här mentaliteten och det här stora hjärtat. Jag tycker att de är värda all stöttning de kan få. När publiken ger det idag får vi ut någon procent till och vi behöver det just nu.

Elias Lindgren blev matchvinnare efter två mål i powerplay. Två mål på tre numerära överlägen var ett skönt besked för Eric Karlsson, som dock var noga med att inte själv ta åt sig äran.

– Det är Stefan (Fredriksson) som ska ha cred. Han är ansvarig och ska ha beröm. Vi har jobbat hårt med powerplay och spelarna har försökt och velat. Vi har letat länge men det är en stor faktor till att vi har vunnit mot slutet. Vi har gjort de här målen i powerplay som gör att vi tar ledningen och att matchen vippar över. Bakåt släpper vi inte så många mål när vi gör en okej insats.

Fyra raka hemmasegrar. Hur känns det?

– Kul! Väldigt skönt faktiskt. Vimmerby har under många år varit starka hemma och vi har inte riktigt kunnat leva upp till det i år. Att få den här trenden inför sista veckan är såklart viktigt.

Fem poäng ner med två omgångar kvar. Jag gissar att ni hade tagit det här läget på förhand?

– Vi har en sjukt stark vecka bakom oss. Att plocka nio poäng och sätta oss i den här situationen är vi jättenöjda med. Samtidigt brukar det tuffaste alltid vara att slå in den där matchbollen. Vi lyckades punkta en dålig insats mot Almtuna och gå vidare. Nu handlar det om att punkta den här segern och ta SSK (Södertälje) på onsdag med full kraft.