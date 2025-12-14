Islossning för Virserum i sista – gjorde tre mål på en knapp minut

Målmässigt var det länge jämnt. I tredje blev det islossning och Virserums SGF vann med klara siffror mot Linköping Mighty Ravens.

Adam Dahl gav Virserum en tidig ledning efter knappt fem minuter. I numerärt överläge, bara någon minut senare, utökade Joel Andersson till 2-0.

Det såg ut att kunna bli en behaglig söndag för Virserum i Linköping, men Mighty Ravens kom tillbaka och gjorde både 1-2 och 2-2 innan öppningsakten var färdig.

– Vi är det bättre laget hela matchen och det var aldrig någon fara på isen så, men vi försöker spela lite finare än vi behöver. Vi försöker snurra lite extra, slå det där sista passet och göra det vi inte behöver göra, säger tränaren Tobias Jahr.

I den andra perioden var Virserum snabbt tillbaka i en tvåmålsledning. Theo Lundqvist satte 3-2 och Elof Einarsson 4-2 någon minut efter det. Tidigt i den tredje perioden fick Linköping Mighty Ravens viss kontakt igen med ett reduceringsmål i powerplay.

Tre mål på 54 sekunder

Saken kändes dock biff när Oscar Skiöld satte 5-3 i numerärt överläge med halva den tredje perioden kvar. I slutminuterna kom också 6-3 genom Elof Einarsson, 7-3 av Carl Backskär och 8-3 genom Adam Dahl. Dessa tre mål gjorde man på 54 sekunder.

– Det dröjer till slutet innan vi drar ifrån, men det var aldrig någon fara. Det kändes lugnt och tryggt. Vi är starkare och bättre, åker mer skridskor och äger hela banan. De får några strökontringar, men det är egentligen det enda de har.

Någon Simon Dahl fanns inte i uppställningen denna söndag.

– Han kommer vara med när han kan och när det passar i schemat.

Ligger tvåa

Virserum är tvåa i fortsättningsserien.

– Starten är bra. Det är niten mot Lenhovda, men det var inget snack. Nu har vi ryckt upp oss och gjort två bra matcher, säger Tobias Jahr.

Han ville inte framhålla någon särskilt efteråt.

– Vi gör det bra och har tre jämna femmor där alla producerar. Leo Fridh var bra i kassen.