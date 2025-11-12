Ny tränarduo klar för Virserum – tidigare VH-tränare tar över

Vimmerby Hockeys tidigare tränare Tobias Jahr tar över tränarsysslan i Virserums SGF efter Wictor Holmberg. Foto: Arkivbild

Virserums SGF:s huvudtränare Wictor Holmberg lämnade efter två spelade matcher. Sedan dess har division 3-laget varit på tränarjakt. Nu meddelar klubben att Tobias Jahr blir ny huvudtränare och assisteras av lagkaptenen Adam Dahl.

Virserums SGF och huvudtränaren Wictor Holmberg avslutade sitt samarbete och gick skilda vägar i säsongsupptakten.

”Beslutet grundar sig i att Wictor och föreningen har olika visioner kring framtida inriktning och utveckling. Och Wictor väljer därför att avsluta sitt uppdrag”, skrev VSGF i ett inlägg på sina sociala medier.

VSGF har under de senaste veckorna tillfälligt letts av personer med koppling till föreningen. Nu meddelar klubben att de har gjort klart med en ny tränarstab för seniorlaget. Ny huvudtränare blir Tobias Jahr och lagkaptenen Adam Dahl kliver in som assisterande tränare.

”Tobias Jahr har en stark hockeybakgrund med flera säsonger i Vimmerby Hockey – både som spelare och ledare – där han bland annat coachat A-laget i division 1. Han har dessutom två säsonger i VSGF-tröjan i början av 2000-talet”, skriver VSGF på sociala medier.

Adam Dahl får beröm för det ansvar han har tagit under den tränarlösa perioden.

”Under övergångsperioden har Adam Dahl tagit ett stort ansvar och lett isträningarna på ett imponerande sätt. Han kommer även fortsättningsvis att ha en viktig roll både på och utanför isen”, skriver VSGF.

Nya ledarduons första match blir hemma mot Eksjö HC på torsdag.