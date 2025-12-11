VSGF studsade tillbaka – Dahl tvåmålsskytt i comebacken

Simon Dahl är tillbaka i Virserums SGF-tröjan och gjorde två mål i comebacken mot Eksjö HC. Foto: VSGF

Virserums SGF studsade tillbaka och vann andra matchen i fortsättningsserien. Eksjö HC besegrades med 7–1 och comebackande forwarden Simon Dahl gjorde två mål.

Virserums SGF inledde fortsättningsserien med en 2–6-förlust mot Lenhovda IF och var i behov av en seger hemma mot Eksjö HC i andra matchen.

Det blev en programenlig 7–1-seger efter att ha haft full kontroll på händelserna.

VSGF ledde med 2–0 efter första perioden, drygade ut ledningen till 5–0 i period två och vann till slut med övertygande 7–1.

– Det var skillnad i dag. Vi är mer påkopplade och på tå från start. Det kuggar i hela vägen och vi spelar jäkligt fint och roligt. Jag stod och njöt lite på bänken i dag faktiskt och det var jäkligt kul, säger tränaren Tobias Jahr.

Dahl tvåmålsskytt i comebacken

Tobias Jahr håller inte riktigt med om att det var en enkel resa till tre poäng.

– Första perioden är jämn. Vi lyckades göra mål och de gjorde inte det för att Leo (Fridh) gjorde bra räddningar. Vi rättar till smågrejer inför andra perioden och då var det som att dra pluggen. Från andra perioden och framåt är det bara vi, säger Tobias Jahr.

Värt att notera är att forwarden Simon Dahl gjorde comeback och svarade för dubbla fullträffar, först 1–0 och sedan 3–0.

– Det syns att han har rutin och är duktig, det märks på en gång.

Hur kommer det sig att han är med?

– Han har varit sugen ett tag och vi har haft en diskussion i en och en halv månad. Han har varit med och tränat i några veckor. Han har varit sugen och vi har velat att han ska träna lite innan han gjorde första matchen.

Det är inte som att han har kommit från soffan och in i match?

– Nej, han har tränat i en månad ungefär.

Är tanken att han ska vara med fortsättningsvis?

– Ja, tanken är att han ska vara med så mycket han kan och vill.

Det blir ett bra tillskott?

– Ja, det måste man säga. Han gjorde sin 300:e poäng Virserumströjan i dag.

Övriga målskyttar var Erik Einarsson två, Joel Andersson, Theo Lundqvist och Vilgot Karlsson. Jahr var nöjd med insatsen.

– Jag tycker att vi överlag har tre femmor som är jäkligt starka. Leo i kassen gör det jäkligt bra. Han är stabil i första perioden och sedan blir det spel mot ett mål och han får lite ströskott på sig i andra och tredje. Han håller fokus och gör det riktigt bra. Det är tryggt att ha två riktigt bra målvakter.

På söndag väntar Linköping Mighty Ravens HC på bortais.