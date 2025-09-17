Sylvegård varnar för VH:s tyngd och fart: ”Körde som attan”

Tidigare Vimmerby Hockey-tränaren Hampus Sylvegård gick bredvid tränarikonen Tommy Samuelsson förra säsongen och tar över huvudtränarsysslan i Nybro Vikings till årets säsong. Foto: Ossian Mathiasson

Första säsongen som huvudtränare på allsvensk nivå. Hampus Sylvegård är redo för uppgiften och ser positivt på de två åren som han spenderade i Vimmerby Hockey. – Jag har bara positiva minnen från Vimmerby, säger han.

Hampus Sylvegård anslöt till Nybro Vikings inför säsongen 2024/2025 efter att framgångsrikt ha fört upp Vimmerby Hockey i Hockeyallsvenskan. Nu, efter en säsong som assisterande tränare till Tommy Samuelsson, är 29-åringen redo att axla huvudtränaransvaret i Nybro Vikings och ta nästa steg i karriären.

– Otroligt inspirerande. Jag ser fram emot att pucken ska släppas på fredag. Jag har en bra känsla och ser fram emot säsongen, säger Hampus Sylvegård.

Vad har hänt sedan du var i Vimmerby och tog upp klubben i Hockeyallsvenskan?

– För det första har jag blivit äldre och fått mer hockeyerfarenhet och livserfarenhet. Jag har mognat, både som person och som tränare, och vet lite mer vad man vill stå för och hur man vill agera i olika situationer, säger Hampus Sylvegård.

Vad har tiden i Vimmerby betytt för dig?

– Den har betytt jättemycket för mig och det har jag alltid sagt. Jag är enormt tacksam för tiden i Vimmerby. Jag lärde mig mycket som tränare och gick igenom både tuffa och positiva tider. Jag fick lära mig att stå på egna ben och testa mycket. Det var också mitt första seniorjobb och vi hade en otrolig avslutning vilket var en positiv effekt som man kommer ihåg länge.

"Kan göra en bra säsong"

Nybro Vikings går in på tredje säsongen i Hockeyallsvenskan och har slutat åtta respektive nia i tabellen de två senaste säsongerna. Truppen ser intressant ut och det som sticker ut är värvningarna av Joachim Rohdin och Miika Pitkänen. Ett orosmoln är försäsongsnyheten om att Nybro larmar om att de befinner sig i ekonomisk kris och behöver säkra upp intäkter på tre miljoner kronor under säsongens gång.

Hampus Sylvegård har en positiv känsla inför säsongen.

– Jag tycker att vi har en bra mix med yngre spelare, som har otroligt stor potential att kunna ta kliven och bli toppspelare i allsvenskan, och äldre spelare, som håller en hög klass i allsvenskan. Jag tycker att det är en bra mix som vi ska försöka få ihop här. Gör vi det tror jag att vi kan gå väldigt bra.

Vad tänker du kring din egen roll med att försöka få spelarna att ta nästa kliv?

– Det är det som jag tycker är så roligt och det är min arbetsuppgift att se till att alla spelare blir bättre. Vi jobbar varje dag med att ha bra träningskultur och hög kravställan från ledare till spelare och även från spelare till spelare. Någonstans vill jag upprätthålla en hög kvalité varje dag och gör vi det så brukar spelare bli bättre över tid.

Vimmerby är ett lag som Nybro har mött under försäsongen.

– Jag tycker någonstans att de var bra i den matchen. De körde som attan och det känns som att det är ett tungt lag, framför allt på forwardssidan. De har många starka forwards som är starka med pucken. Kan de etablera det trycket som de hade mot oss tror jag att de kan göra en bra säsong.

Vad tror du om Vimmerbys chanser att hålla sig kvar i ligan?

– Jag ska erkänna att jag har svårt att ge en tabellplacering, jag är ingen expert. Verkligheten för deras del är att försöka undvika kval som de hamnade i förra året. De var nära att undvika kvalet förra året. Jag tycker att de har potential att kunna undvika det. Det är alltid jämnt i allsvenskan och för dem gäller det att vinna rätt matcher och vara svårslagna på hemmaplan, vilket de var förra året. De behöver bli bättre på att vinna lite fler bortamatcher.

"Blir någon kommentar hit och dit"

För Hampus Sylvegård var det såklart extra roligt att träffa VH-kaptenen Jakob Karlsson och VH-sportchefen Pelle Johansson på upptaktsträffen i Stockholm, två personer som han kamperade ihop med under tiden i Vimmerby.

– Det är roligt. Vi kivas mycket och har många minnen. Det är roligt att se dem och det är klart att det blir någon kommentar hit och dit, vilket jag tycker är roligt. Tiden i Vimmerby ligger mig varmt om hjärtat då jag lärde mig mycket som människa och tränare och har ibland kontakt med några av spelarna. Varje gång man träffar dem så tycker man att det är kul.