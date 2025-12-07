Sylvegård njöt över att besegra gamla laget: "Får inte ryckas med"

Nybro Vikings tog tre oerhört viktiga poäng hemma mot Vimmerby Hockey. Segern i länsderbyt gav Nybro visst andrum till den absoluta botten. – Man får inte ryckas med i en vinst hit eller dit. Då blir det impulsivt och känslomässigt, säger han efter 4-1-vinsten.

Vimmerby Hockey såg ut att ha bra kontroll på rivalmötet efter 40 spelade minuter. Ledning med 1-0 och man hade inte tillåtit Nybro Vikings att skapa några särskilt minnesvärda möjligheter.

I den tredje blev det en stor scenförändring. Nybro fick anfall efter anfall och det ena var längre än det andra. Kvitteringspucken hängde i luften långt innan det kom.

– Vi får inte den starten vi vill få. Vimmerby gör det riktigt bra, spelar fast oss och vi står för stilla. Vi får inte till lösningen vi vill få till. Andra perioden är okej, den är lite bättre från vår sida, och vi får lite längre anfall där, säger Nybros tränare Hampus Sylvegård.

En detalj var att hemmalaget hittade mer insida i sina attacker, menar han.

– Det är svårt att komma på insida på Vimmerby. Det har vi sett mot andra lag också, men i tredje får vi in mer attacker och hittar mer insdan. Kul att Hugo (Gabrielsson) hittar luckan i krysset.

Hur viktigt är det att ni får 1-1 där och att Vimmerby inte kan spela ytterligare några minuter med 1-0 och ta udden ur ert momentum?

– Det är viktigt och energi är viktigt. Oftast får du bra energi av att göra mål, bra saker eller bra beteenden. Det har vi i tredje. Vimmerby får inte samma andrum som i första perioden.

"Ingen 4-1-match riktigt"

4-1 tyckte han inte var helt rättvisande siffror i derbyt.

– Vi gör 3-1 i tom kasse och 4-1 i powerplay därefter. Det är ingen 4-1-match riktigt.

Nybro lyckades nu få visst avstånd ned till den absoluta botten i Hockeyallsvenskan, men det tar Hampus Sylvegård lätt på. Han har inte ens tittat på tabellen.

– Man vet ju ungefär hur den ser ut och det är många lag inblandade. Man får inte ryckas med i en vinst hit eller dit. Då blir det impulsivt och känslomässigt. Det handlar om vad vi kan göra bättre rent strukturellt och se över vad som är bra och inte bra. Det var en bra match mot Kalmar, men vi förlorade den. Det jag tyckte var roligt att se i dag var att vi hade tålamodet i tredje.