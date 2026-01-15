Skidby i italienska alperna – här är förre VH-målvaktens nya klubb

HC Gherdëina i den italienska alpligan. Det är Claes Endres nya klubbadress. Målvakten, som ställt upp för VH flera gånger under säsongen och var backup till Pontus Eltonius under hösten, flyger till skidorten Val Gardena imorgon bitti. – Det känns superkul och spännande att få prova något nytt, säger han.

Claes Endre fick inte förlängt med Vimmerby Hockey efter förra säsongen och frånsett ett korttidskontrakt med Vimmerby Hockey under hösten i Robin Christofferssons frånvaro har han varit klubblös. Målvakten har hållit igång och tränat med VH i väntan på ett nytt lag – och i söndags kväll hörde agenten av sig med ett erbjudande.

Dagen efter var kontraktet påskrivet och nu väntar en ny utmaning i Val Gardena i Italien och spel med HC Gherdëina.

– Det har gått väldigt snabbt. Det fanns något italienskt fönster där de skulle skicka någon av sina målvakter och de ville göra klart med mig så fort som möjligt, säger Endre som är glad över den nya utmaningen.

– Det ska bli otroligt kul att spela ishockey igen. Det enda jobbiga är familjebiten eftersom jag åker dit själv. Men det var aldrig något snack, både jag och min fru var överens om vi skulle tacka ja.

"Tacksam för möjligheten"

Kontraktet är skrivet fram till den sista februari, sedan väntar slutspel i alpligan och fortsättningen med målvakten tas vecka för vecka.

Val Gardena är en av de ledande turistorterna i italienska alperna med en spektakulär miljö och mängder av backar.

Synd bara att Claes Endre själv inte åker skidor.

– Det är väl nästan så att jag måste göra det... Samtidigt ska jag inte bryta några ben utan är där för att spela hockey. Men jag vet att det är många som är avundsjuka. Jag googlade lite och det är en liten stad som man bara ser på film, en riktig skidby.

Målvakten är tacksam för att ha fått vara med runt Vimmerby Hockey och få värdefull istid i samband med klubbens träningar.

– Det har gått jättebra även nu när ”Robban” kom tillbaka och jag är väldigt tacksam för möjligheten. Jag har varit lite längre på gymmet och kommit när träningarna varit klara och kört tillsammans med spelare som velat skjuta lite efteråt.

"Sitter bara i huvudet"

Du har också varit en värdefull resurs för VH?

– Det har framkommit till mig att många nog inte hade känt det lika självklart att ställa upp med tanke på att det blev som det blev efter säsongen. Men för mig var det självklart att hjälpa till. Det är ett lätt gäng att komma in i och det var kul att vara med, sedan hade jag såklart hoppats att det hade gått bättre. Men jag har blivit en lärdom rikare och tycker om alla i det där omklädningsrummet.

Vad tror du om slutspurten?

– Jag vet inte riktigt hur mycket man kommer kika från Alperna, men det blir helt klart spännande och jag lider med dem just nu. Det ser tungt ut men samtidigt sitter det bara i huvudet. Ingen är sämre hockeyspelare än för två månader sedan när det gick bra. Det mesta sitter mentalt samtidigt som det inte är lätt att komma ur det. Något mönster behöver brytas och jag håller på dem till hundra procent. Jag hoppas att jag inte behöver komma hem och kolla på ett negativt kval och önskar dem all lycka till. Jag hoppas att fler får uppleva det jag och några till fick uppleva förra säsongen med att hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan.