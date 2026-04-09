Supersuccé för Endre – i historisk final: "Blir bemött som Jesus"

Förre Vimmerby Hockey-målvakten Claes Endre gör ett otroligt slutspel i den italienska alpligan och har lett HC Gherdëina till en historisk final. Foto: Bildbyrån och Instagram

Skidsäsongen är slut i alpbyn Val Gardena. Istället råder total hockeyfeber. I huvudrollen står förre Vimmerby Hockey-målvakten Claes Endre som varit fullkomligt fenomenal och lett HC Gherdëina till en historisk final. – Jag bara njuter. Det är en mental revansch att känna att jag fortfarande håller och kan spela riktigt bra ishockey, säger Endre.

Det var i mitten av januari som Claes Endre skrev på för HC Gherdëina i den italienska alpligan. Då hade målvakten först inte fått något förlängt kontrakt med Vimmerby Hockey, men hoppat in på ett korttidskontrakt i Robin Christoffersson frånvaro. Det blev bara en match för Endre i Hockeyallsvenskan och åtta insläppta mål borta mot AIK.

Nu har den sympatiske 30-åringen fått sin revansch. HC Gherdëina slutade elva i serien men har överraskat allt och allt i slutspelet. På vägen till den historiska finalen har de slagit ut både ettan Salzburg och tvåan EK Zell am See.

– Ja, det är sällan skådat känns det som. Vi har hittat något i gruppen och spelat vår absolut bästa hockey när det behövts som mest. Vi har inte haft någon större respekt även när vi mött klart bättre lag och dessutom vunnit fyra av fem övertider på lite mirakulösa sätt, säger han.-

Sanslösa siffror

Själv är han den förre VH-målvakten den enskilt största anledningen till succén.

I grundseriens åtta matcher hade han otroliga 94,7 i räddningsprocent. I slutspelet har han haft 94,2 procent på 15 matcher.

– Jag har spelat bland de bättre matcherna jag gjort i hela min karriär och det är klart att det har varit en nyckel. Motståndarna har varit bättre i nästan varje match men vi har varit effektiva framåt och försvarat oss bra. I en match mot Salzburg hade de 64 skott när vi vann med 2-1 och i serien snittade motståndarna 40-45 skott. Så det har varit en del att göra, säger målvakten och skrattar.

HC Ghërdeina slutade sist av alla lag förra säsongen och har aldrig nått ens en semifinal tidigare. Nu är klubben framme i en historisk final där antingen kroatiska KHL Sisak eller italienska Merano väntar.

– Under säsongen har det varit runt tusen personer på läktarna och många turister såklart. Nu, efter att allt stängde ner i slutet av förra veckan, kom nästan 2 000 personer på den senaste matchen och nästan bara lokalbor. Det är 20 procent av befolkningen och det här är en häftig framgång för hela staden och byn.

Annons:

"Jag bara njuter"

Och visst visar alpbyns supportrar uppskattning till den svenska väggen i målet.

– Jag blir bemött som Jesus här nu. Många kommer fram och säger att vi har tagit tillbaka hockeyn till staden och det är man glad för såklart. Klubbpresidenten och vicepresidenten var ute och grät på isen efter att finalplatsen blev klar och det är folk som har varit med i 15-20 år utan att ha nått något större framgång. Det är en helomvändning och hockey för hela slanten just nu. Jag bara njuter.

För Claes Endre är det dessutom en personlig upprättelse efter en tung period som målvakt.

– Det såg lite nattsvart ut där ett tag och det är en skön revansch från egentligen både förra året och det här. Det är en lättnad att känna att jag fortfarande håller och kan spela riktigt bra ishockey. Kroppen känns bra och det är jätteskönt att få det här kvittot.

Vad tror du det beror på att spelet stämmer så bra?

– Jag får mycket förtroende och är inne i det. Vi spelar varannan dag och det finns inte så mycket att vara nervös över. Jag har hittat ett lugn och ett spel som jag tror på och är såklart jättenöjd.

Saknar familjen

Hockeylivet leker, men att vara borta från familjen hemma i Vimmerby är tufft. Tack vare de oväntade framgångarna i slutspelet har hemresan gång på gång skjutits upp.

– Jag saknar dem jättemycket och hade såklart velat ha dem här. Det är tur att Facetime finns och att vi kan prata på kvällarna. Samtidigt går allting bra där hemma vilket ger mig ett lugn. Min fru har tagit ett helt otroligt ansvar och skött allting och det här hade aldrig varit möjligt utan henne, säger Claes och fortsätter:

– Vi har inte haft någon tidsram riktigt och dottern Zelda trodde ju från början att mars var komma-hem-månaden. Så det är tufft. Men nu vet vi att det är max runt två veckor kvar här, sedan är jag tillbaka.