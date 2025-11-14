Endre skadad – VH lånar in målvakt

Vimmerby Hockey lånar in en hockeyettanmålvakt till kvällen. Det beror på att Claes Endre skadat sig.

Det var Pontus Eltonius som vaktade kassen mot Björklöven i onsdags, men reservkeepern Claes Endre har ådragit sig en skada.

– Claes har fått en överkroppsskada och är indisponibel ett tag framöver, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Det här gör att VH lånar in en målvakt till kvällens match mot Mora IK. Det rör sig om Markus Nykvist Sanderud från Strömsbro IF. Han är fostrad i Timrås organisation och har 91,7 i räddningsprocent under säsongen i Hockeyettan hittills.

"Tack Strömsbro IF för snabb support och varmt välkommen att ansluta till matchtruppen", skriver VH på sociala medier.