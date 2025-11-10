10 november 2025
Christoffersson kvar i Leksand – Gidlöf borta minst en månad

Robin Christoffersson blir kvar i Leksand en längre tid. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 10 november 2025 17.49

Robin Christoffersson blir kvar i Leksand en längre tid.
Klubben meddelar att den skadade målvakten Marcus Gidlöf missar ytterligare fyra till sex veckor.

När Leksands förstamålvakt Marcus Gidlöf gick sönder kallade klubben hem utlånade Robin Christoffersson från Vimmerby Hockey. Hur länge Gidlöf skulle bli borta har varit oklart, men efter svar på nya undersökningar står det klart att han förväntas vara under rehab i ytterligare fyra till sex veckor.

Det innebär att Robin Christoffersson, som fortfarande inte har fått någon speltid i SHL, är lika långt ifrån en återkomst till VH. Ersättaren Claes Endre har skrivit på ett korttidsavtal med klubben och är det fortsatta alternativet till Pontus Eltonius i VH-buren.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

