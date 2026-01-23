Samma trupp som senast – här är förändringen i Vimmerbys lag

Pontus Eltonius vaktar kassen när Vimmerby Hockey tar emot Almtuna IS.
Foto: Rickard Johnston
När Vimmerby Hockey slog AIK med 2–0 i onsdags fick backen Gustaf Malmkvist och forwardsen Elliot Ekefjärd och Martin Pärna inte plats i laguppställningen.
I kväll väntar Almtuna IS på hemmaplan. Precis som senast saknas Malmkvist, Ekefjärd och Pärna. Den sistnämnde spelaren är utlånad till Halmstad Hammers i Hockeyettan denna helg.
Förändringen i Vimmerbys trupp är att Pontus Eltonius kliver in mellan stolparna efter att Robin Christoffersson hållit nollan mot AIK.
Målvakt: Pontus Eltonius (Robin Christoffersson)
Förstafemma: Oskar Lindgren, Elias Lindgren – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson
Andrafemma: Nick Bochen, Arvid Hurtig – Hugo Orrsten, Marcus Limpar Lantz, Hugo Lejon
Tredjefemma: William Alftberg, Isak Hansen – Johan Mörnsjö, Jakob Karlsson, Emil Ekholm
Fjärdefemma: Alfred Hjälm – Kevin Wennström, Isac Andersson, Adam Petersson
Extraforward: Oscar Davidsson