Samma trupp som senast – här är förändringen i Vimmerbys lag

Vimmerby Hockey förfogar över en skadefri trupp med tuff konkurrenssituation. Nu är laguppställningen till kvällens match mot Almtuna IS officiell.

När Vimmerby Hockey slog AIK med 2–0 i onsdags fick backen Gustaf Malmkvist och forwardsen Elliot Ekefjärd och Martin Pärna inte plats i laguppställningen.

I kväll väntar Almtuna IS på hemmaplan. Precis som senast saknas Malmkvist, Ekefjärd och Pärna. Den sistnämnde spelaren är utlånad till Halmstad Hammers i Hockeyettan denna helg.

Förändringen i Vimmerbys trupp är att Pontus Eltonius kliver in mellan stolparna efter att Robin Christoffersson hållit nollan mot AIK.

Målvakt: Pontus Eltonius (Robin Christoffersson)

Förstafemma: Oskar Lindgren, Elias Lindgren – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson

Andrafemma: Nick Bochen, Arvid Hurtig – Hugo Orrsten, Marcus Limpar Lantz, Hugo Lejon

Tredjefemma: William Alftberg, Isak Hansen – Johan Mörnsjö, Jakob Karlsson, Emil Ekholm

Fjärdefemma: Alfred Hjälm – Kevin Wennström, Isac Andersson, Adam Petersson

Extraforward: Oscar Davidsson