23 januari 2026
Samma trupp som senast – här är förändringen i Vimmerbys lag

Pontus Eltonius vaktar kassen när Vimmerby Hockey tar emot Almtuna IS. Foto: Rickard Johnston

Samma trupp som senast – här är förändringen i Vimmerbys lag

ISHOCKEY 23 januari 2026 17.30

Vimmerby Hockey förfogar över en skadefri trupp med tuff konkurrenssituation. Nu är laguppställningen till kvällens match mot Almtuna IS officiell.

När Vimmerby Hockey slog AIK med 2–0 i onsdags fick backen Gustaf Malmkvist och forwardsen Elliot Ekefjärd och Martin Pärna inte plats i laguppställningen.

I kväll väntar Almtuna IS på hemmaplan. Precis som senast saknas Malmkvist, Ekefjärd och Pärna. Den sistnämnde spelaren är utlånad till Halmstad Hammers i Hockeyettan denna helg.

Förändringen i Vimmerbys trupp är att Pontus Eltonius kliver in mellan stolparna efter att Robin Christoffersson hållit nollan mot AIK. 

Målvakt: Pontus Eltonius (Robin Christoffersson)

Förstafemma: Oskar Lindgren, Elias Lindgren – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson

Andrafemma: Nick Bochen, Arvid Hurtig – Hugo Orrsten, Marcus Limpar Lantz, Hugo Lejon

Tredjefemma: William Alftberg, Isak Hansen – Johan Mörnsjö, Jakob Karlsson, Emil Ekholm

Fjärdefemma: Alfred Hjälm – Kevin Wennström, Isac Andersson, Adam Petersson

Extraforward: Oscar Davidsson

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

