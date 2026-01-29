Vinst för Virserum – reagerar starkt över två förlorade spelare

Virserum är inte glada över hur den tidigare tränaren Wictor Holmberg agerat i samband med Åsedas dubbla värvningar från VSGF. Foto: Stefan Härnström

Virserum vann kvällens match mot Wettern med 6-4 efter två sena mål av Theo Lundqvist. Men efter matchen var tränaren Tobias Jahr irriterad – på Åseda IF och tidigare VSGF-tränaren Victor Holmberg.

Åseda kämpar i botten av division två och har nu värvat Theo Karlsson och Adam Lindahl från Virserum. Båda spelarna gjorde sina sista matcher i VSGF ikväll.

Tobias Jahr i VSGF har gått med på att släppa spelarna, men är inte alls nöjd med Åsedas agerande.

– Jag förstår spelarna som vill gå dit, men tycker inte att Åseda sköter det snyggt. De lobbar på spelarna och det är Wictor Holmberg som ringer till dem och han har kontrakt med Virserum egentligen. Jag tycker att det är surt rakt igenom.

Har ni haft någon dialog med Holmberg?

– Vi har inte haft någon dialog med Wictor och tycker att det är helt fel väg att gå. Sedan förstår vi spelarna och ställer oss inte ivägen, men det är sättet som inte är snyggt. Vi har också lite annat på gång så det kommer lösa sig.

Holmberg inledde säsongen som tränare för Virserum, men avgick tidigt och blev istället assisterande i Åseda. Vi har sökt honom för en kommentar, men utan resultat.

Lundqvist matchvinnare

Kvällens match borta mot Wettern vann Virserum med 6-4 (1-1, 3-2, 0-3) efter en urstark avslutning.

– Det var en stabil match, vi spelade riktigt bra. Det är 60 minuter som är bra, framförallt försvarsmässigt är vi starka hela tiden och skottstatistiken (42-19) är övertygande. Vi tappade lite i andra där de får ett powerplay och slänger in ett höstlöv. Vi kvitterar, men sedan gör de 4-3 på en indianare i vårt powerplay. Vi fortsätter gnugga på, kvitterar tidigt i tredje och går ifrån med två. Jag tycker att det är den bästa helheten som vi spelat hittills. Det känns från första minuten att vi är det bättre laget. Det är lugnt och tryggt.

Theo Lundqvist blev stor matchvinnare med 5-4 och 6-4 sista tio. Oscar Skiöld, Adam Dahl, Elof Einarsson och Theo Karlsson gjorde övriga mål. Förstafemman var vass under kvällen och plussas. Den bestod av Samuel Lemmetty, Alfred Skärkarl, Oscar Skiöld, Adam Dahl och Theo Lundqvist. Även målvakten Oliver Sandlund plussas.

På söndag vankas det toppmöte och gratismatch i Virserum. Rydaholm kommer på besök och med VSGF är tre poäng efter både Rydaholm och Lenhovda i tabellen.