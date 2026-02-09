09 februari 2026
Bakslag i Tingsryds arenabygge – taket rasade

Intilliggande Dackehallen fick utrymmas när takstolarna på den nya ishallen i Tingsryd plötsligt rasade. Bilden är tagen innan bygget inleddes. Foto: Bildbyrån

Bakslag i Tingsryds arenabygge – taket rasade

ISHOCKEY 09 februari 2026 14.00

Takstolarna på Tingsryds nya hockeyarena har rasat in och andra delar av bygget har skadats. Samtidigt spelades juniormatcher i intilliggande Dackehallen där matcherna fick avbrytas och arenan utrymmas, men inga personer ska ha skadats i raset. Detta uppger Smålandsposten.

Bygget av den nya ishallen Tingsryd drabbades av en tung motgång under söndagen när delar av väggar och takstolarna plötsligt rasade in. Dackehallen utrymdes som en säkerhetsåtgärd men inga personer ska ha skadats. Eftersom det var helgdag pågick inget byggnadsarbete på platsen.

– Men det hade nog varit ett annat läge om vi hade fått det här i morgon klockan 09, sa Hans Fransson, insatsledare, till SVT.

En anmälan om framkallande av fara för annan har upprättats men ingen är misstänkt i nuläget. Arbetsmiljöverket utreder händelsen enligt gällande rutiner.

Arenan är sedan tidigare planerad att stå klar under hösten 2026.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

