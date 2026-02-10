10 februari 2026
LIVE: Följ Vimmerbys jakt på ny seger mot Mora

Oskar Lindgren återvänder till Mora, där han inledde säsongen, i kväll. Foto: Arkivbild

LIVE: Följ Vimmerbys jakt på ny seger mot Mora

ISHOCKEY 10 februari 2026 16.30

Vimmerby Hockey har ett övertag på Mora IK den här säsongen. Två segrar och en förlust. Nu väntar deras sista möte mellan varandra.

Bortamatchen vann Vimmerby med 3-1. Den första hemmamatchen vann Vimmerby med 2-1. Sedan blev det en tung 0-1-förlust i den andra matchen i VBO Arena. 

Inför den här omgången står Vimmerby på 47 poäng. Troja och Västerås, som båda har spelat varsin match mer, har 38 respektive 45 poäng. 

Vimmerby kan sätta sig i en väldigt bra sits för de avslutande omgångarna i kväll. Men Mora jagar en topp sex-plats, så det är inget lag utan något att spela för som väntar.

Följ matchen med oss!

