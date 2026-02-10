LIVE: Följ Vimmerbys jakt på ny seger mot Mora

Oskar Lindgren återvänder till Mora, där han inledde säsongen, i kväll. Foto: Arkivbild

Vimmerby Hockey har ett övertag på Mora IK den här säsongen. Två segrar och en förlust. Nu väntar deras sista möte mellan varandra.

Bortamatchen vann Vimmerby med 3-1. Den första hemmamatchen vann Vimmerby med 2-1. Sedan blev det en tung 0-1-förlust i den andra matchen i VBO Arena.

Inför den här omgången står Vimmerby på 47 poäng. Troja och Västerås, som båda har spelat varsin match mer, har 38 respektive 45 poäng.

Vimmerby kan sätta sig i en väldigt bra sits för de avslutande omgångarna i kväll. Men Mora jagar en topp sex-plats, så det är inget lag utan något att spela för som väntar.

Följ matchen med oss!