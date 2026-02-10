10 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Så ställer VH upp laget i kväll – han vaktar kassen

Robin Christoffersson står även i kväll. Foto: Rickard Johnston

Så ställer VH upp laget i kväll – han vaktar kassen

ISHOCKEY 10 februari 2026 17.39

I fredags var det Robin Christoffersson som nollade IK Oskarshamn. Men blir det han eller Pontus Eltonius som får chansen i kväll? Nu har svaret kommit.

Annons:

Det blir på nytt Robin Christoffersson mellan stolparna. Saknas i VH gör fortsatt skadade William Alftberg, Marcus Limpar Lantz och Emil Ekholm. Backen Isak Hansen är tillbaka från sitt landslagsäventyr och kliver in på sex backar.

Målvakter: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)

Förstafemman: Arvid Hurtig, Nick Bochen – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson

Andrafemman: Oskar Lindgren, Elias Lindgren – Hugo Orrsten, August Lissel, Hugo Lejon

Tredjefemman: Gustaf Malmkvist, Isak Hansen – Johan Mörnsjö, Jakob Karlsson, Kevin Wennström

Fjärdefemman: Alfred Hjälm – Oscar Davidsson, Isac Andersson, Adam Petersson

Extraforward: Martin Pärna

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
Dags för hett länsderby – så ställer VH upp
Viktig vecka för VH inleds i kväll: "Skulle ljuga om jag sa nåt annat"
Ström drömmer om avancemang med VH: "Som när man fick sina barn typ"
Efter torsken i toppmötet: "Förlorar den i special teams"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt