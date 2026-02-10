Så ställer VH upp laget i kväll – han vaktar kassen

Robin Christoffersson står även i kväll.
Foto: Rickard Johnston
Det blir på nytt Robin Christoffersson mellan stolparna. Saknas i VH gör fortsatt skadade William Alftberg, Marcus Limpar Lantz och Emil Ekholm. Backen Isak Hansen är tillbaka från sitt landslagsäventyr och kliver in på sex backar.
Målvakter: Robin Christoffersson (Pontus Eltonius)
Förstafemman: Arvid Hurtig, Nick Bochen – Anton Carlsson, Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson
Andrafemman: Oskar Lindgren, Elias Lindgren – Hugo Orrsten, August Lissel, Hugo Lejon
Tredjefemman: Gustaf Malmkvist, Isak Hansen – Johan Mörnsjö, Jakob Karlsson, Kevin Wennström
Fjärdefemman: Alfred Hjälm – Oscar Davidsson, Isac Andersson, Adam Petersson
Extraforward: Martin Pärna