KLART: Kalmar HC:s poängkung återvänder till Hockeyallsvenskan

Under drygt två säsonger har han gjort succé i Kalmar HC. I november såldes A.J. Vanderbeck till finska Pelicans, men nu återvänder han till Hockeyallsvenskan.

I höstas lämnade A.J. Vanderbeck Kalmar HC för finska Pelicans. Nu återvänder han till Hockeyallsvenskan. I dag presenterades han som klar för Södertälje SK.

Enligt uppgift köper SSK loss Vanderbeck från hans nuvarande kontrakt för en halv miljon kronor, vilket inkluderar både övergångssumma och lån. Dessa pengar ska ha skjutits till av externa aktörer och kontraktet är skrivet över resten av säsongen.

Sammanlagt har A.J. Vanderbeck gjort 104 poäng på 119 matcher i Hockeyallsvenskan och förra säsongen hade den 28-årige forwarden högst poängsnitt av alla spelare i ligan.

"En notorisk poänggörare"

Vanderbeck har dock inte haft en särskilt lyckad tid i Finland. Det blev bara elva poäng på 22 matcher, och han hade näst sämst plus/minus i laget.

Södertälje SK hoppas dock på ett lyft igen i Sverige, och sportchef Emil Gerogsson är nöjd med att ha landat värvningen i kamp med bland annat AIK och Modo.

– Vi är glada över att i slutskedet av säsongen kunna landa A.J. Vanderbeck. En värvning som helt och hållet har finansierats av generösa sponsorer och privatpersoner. En notorisk poänggörare som är bra på att bryta mönster och giftig i powerplay. Vi hoppas att han kommer hjälpa oss i slutet av denna säsong, säger Georgsson på klubbens hemsida.