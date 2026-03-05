05 mars 2026
  • Vimmerby Hockey firar på Statt i Vimmerby.

    Vimmerby Hockey, supportrar och andra runt klubben firade det fortsatta spelet i hockeyallsvenskan även kommande säsong på Statt i Vimmerby. Foto: Stefan Härnström

    Foto: Stefan Härnström

BILDEXTRA: Vimmerby Hockey firade på Statt

ISHOCKEY 05 mars 2026 01.15

Vimmerby Hockey förnyade till sist allsvenska kontraktet på egen hand under onsdagsmatchen mot Södertälje. Bara någon timme efter sista straffen började supportrar, klubbfunktionärer och till sist spelarna samlas för en firarkväll på Statt.

"Skönt, nu kan man släppa nerverna lite" och "en etableringssäsong för Vimmerby" var några av åsikterna bland folket på firandet. Nu kan VH åka till Ljungby och spela utan press för de flesta på plats verkade inte sakna ett avgörande som drog ut på tiden som förra året när Vimmerby kämpade ner Tingsryd i sista kvalmatchen.

Redan efter att spelarna tackat publiken hade de hockeyintresserade börjat ta sig till Stadshotellet för att fira segern och hyllade spelarna när de efterhand droppade in. Ovan ser ni bilder från festen.

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

