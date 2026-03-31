31 mars 2026
Adam Petersson är klar för ytterligare en säsong i moderklubben Vimmerby Hockey. Foto: Rickard Johnston

Egna produkten skriver nytt kontrakt: "Tagit tydliga steg i sin utveckling"

ISHOCKEY 31 mars 2026 18.03

Vimmerby Hockeys lagbygge fortsätter. 22-årige forwarden Adam Petersson är klar för en fortsättning i moderklubben.

Vimmerby Hockey skriver i ett inlägg på sociala medier att Adam Petersson har förlängt sitt kontrakt över säsongen 2026/27 och går därmed in på ännu en säsong i moderklubben.

Efter en säsongsinledning med begränsad speltid växlade ”AP” upp, tog för sig och fick mycket förtroende mot slutet av säsongen.  

”Adam är Vimmerbykille med rötterna i föreningen och har under sina år i A-laget tagit tydliga steg i sin utveckling. Under den gångna säsongen visade han prov på en stark mentalitet och en tydlig vilja att utvecklas – egenskaper som betyder mycket i ett lag över tid”, skriver VH på sociala medier.

VH:s sportchef Pelle Johansson säger följande om Adam Peterssons kontraktsförlängning.

“Adam har visat stor förmåga att utvecklas tillsammans med laget - det är en arbetsmoral och egenskaper som är viktiga hos en ung spelare i vår miljö”, säger Pelle Johansson.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Relaterade inlägg

VH-forward lånas ut till klubb i Hockeyettan i helgen
Nästa påskrift för VH – forwarden stannar
Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
"AP" tillbaka i Vimmerby igen: "Helt ny energi"
VH lånar ut back och forward till lag i Hockeyettan

