VH-forward lånas ut till klubb i Hockeyettan i helgen

Vimmerby Hockey-forwarden Adam Petersson lånas ut till Visby/Roma i helgen. Foto: Rickard Johnston

ISHOCKEY 25 oktober 2025 11.21

Vimmerby Hockey väljer att låna ut en av sina forwards, Adam Petersson, till Hockeyettan-klubben Visby/Roma i helgen.

Vimmerbykillen Adam Petersson har inte fått så mycket speltid i Vimmerby Hockeys senaste matcher i Hockeyallsvenskan. Det blev inga byten alls mot IK Oskarshamn i onsdags och tre minuter och 41 sekunders istid i gårdagens match mot Nybro Vikings.

Nu meddelar VH att de väljer att låna ut Adam Petersson för att spela två matcher med Visby/Roma i Hockeyettan i helgen.

Matcherna spelas på fastlandet: Halmstad i dag och Tyringe i morgon. 

Adam Petersson återförenas med ett gäng tidigare VH-spelare i Visby/Roma: Scott Hector, Hugo Ollila, Carl Sjöberg och Simon Lindblom. 

