Ledarkaoset i Troja-Ljungby fortsätter: Nu slutar han – igen

Den 2 december fick Jens Gustafsson sparken som tränare för IF Troja-Ljungby. I januari kom han tillbaka som klubbdirektör och sportchef. Nu slutar han igen.

Troja-Ljungby kom sist i Hockeyallsvenskan den gångna säsongen efter att ha tagit steget upp förra året. I kvalet åkte man sedan ut mot Västerås IK efter 4-1 i matcher och spelar i Hockeyettan till hösten.

På ledarsidan var det minst sagt en del turer under säsongen, och det fortsätter även nu när den är slut.

I december fick flerårige tränaren Jens Gustafsson sparken. Han återkom dock en och en halv månad senare som ny sportchef och klubbdirektör. Nu, ytterligare tre månader senare, står det klart att han lämnar även den tjänsten.

”Ställer höga krav”

– Uppdraget är mycket omfattande och ställer höga krav. Jag har landat i att det inte är rätt läge för mig att ta det steget, även om mitt engagemang för Troja är starkt, säger Jens Gustafsson i ett pressmeddelande på måndagen.

Föreningen meddelar att rollen som klubbdirektör inte kommer att ersättas i detta initiala skede.

Under tiden föreningen arbetar med att sätta verksamhetens framtida organisation kommer Jens Gustafsson att jobba vidare i sin sportsliga roll fram till och med maj månads slut.