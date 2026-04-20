Man omhäktad för rånet: "Kastade flaskor"

Det var under långfredagen som det skedde ett rån på Ica Supermarket i Vimmerby. Bilden är ett montage. Foto: Privat

Den man i 35-årsåldern som suttit häktad sedan i påskas blir kvar i häktet. Han misstänks för rånet på Ica Supermarket i Vimmerby. Nu har butiken gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.

Det var vid 15-tiden på långfredagen som polisen larmades till Ica Supermarket. Då hade vår tidning fått uppgifter om att mannen burit kniv och slagit med den i kassen.

– Han har kastat öl, sparkat på saker och betett sig illa helt enkelt, sa Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens ledningscentral under långfredagen.

Ica Supermarket valde att hålla stängt resten av dagen efter den otäcka incidenten. På kvällen meddelade polisen att mannen var anhållen för rån.

Mannen som är i 35-årsåldern och känd av rättsväsendet sedan tidigare har suttit häktad sedan i påskås för rån alternativt försök till rån samt grovt brott mot knivlagen.

Satte sig i ett hörn och kastade flaskor

Mannen erkände brott mot knivlagen av normalgraden men har nekat till övriga anklagelser. Åtal skulle väckas under måndagen, men nu har åklagarens begäran om förlängning av åtalstiden gått igenom i tingsrätten.

Nytt datum är den 4 maj, alltså ytterligare två veckor. Den misstänkte mannen gick med på att fortsatt vara häktad i målet.

Ica Supermarket har nu också gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket efter det som skedde.

"En maskerad man kommer in och kräver pengar i kassan under knivhot. Han får inga pengar eftersom vi har slutet system. Han går ut, kommer in igen och kastar och slår sönder saker. Butiken töms på kunder och personal. Han sätter sig i ett hörn och dricker öl och kastar flaskor. Polisen kommer och griper honom", skriver butiksansvariga i sin sammanfattning av händelsen.

Ingen person kom till skada rent fysiskt i samband med händelsen. Vi har sökt åklagaren för en kommentar.