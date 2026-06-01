Kalmar gör ny värvning från Vimmerby – här är tränarens nya tjänst

Kalmar HC har redan gjort flera värvningar från Vimmerby Hockey inför kommande säsong. Här kommer ytterligare en förstärkning. Stefan Fredriksson lämnar uppdraget som assisterande tränare i Vimmerby Hockey för att bli utvecklingsansvarig på ungdomssidan i Kalmar HC.

Efter att tidigare ha lockat till sig spelare från Vimmerby Hockey, bland annat Eddie Levin och George Diaco, har Kalmar HC värvat in personer som har nyckelfunktioner i Vimmerby Hockeys organisation bredvid isen.

Det handlar om Thea Björkén, Camilla Freeedeke och Christian Widéen. Nu meddelar Kalmar HC att de gör ytterligare en värvning från Vimmerby Hockey.

Stefan Fredriksson ansluter till Kalmar HC efter ett år som assisterande tränare i Vimmerby Hockey. Han har sedan tidigare ett förflutet som tränare i Kalmar HC då han var med om klubbens avancemang till Hockeytvåan säsongen 2015/2016.

Stefan Fredriksson kommer i Kalmar HC ha ett övergripande ansvar för den sportsliga utvecklingen inom ungdomsverksamheten, med ett särskilt fokus på lagen U15 och U16. Rollen innebär att arbeta både strategiskt och operativt tillsammans med våra tränare och ledare för att säkerställa kvalitet, utveckling och en tydlig röd tråd genom verksamheten.

”Det känns helt fantastiskt att vara tillbaka i Kalmar HC. Klubben ligger mig väldigt varmt om hjärtat, och att nu få kliva in i rollen som utvecklingsansvarig och som tränare är en ära. Jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med alla ledare, driva föreningens utveckling framåt. Målet är att skapa en miljö där varje spelare får chansen att växa – både som hockeyspelare och som människa. Jag vill bidra med mina erfarenheter för och ta verksamheten till nästa nivå, så att vi ger våra unga talanger bästa möjliga förutsättningar att utvecklas”, säger Stefan Fredriksson i en kommentar till klubbens hemsida.