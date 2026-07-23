TUNGT SHL-MERITERAD BACK KLAR FÖR KALMAR HC

Kalmar HC fortsätter att spetsa till sin trupp inför den kommande allsvenska säsongen. I dag presenterades den tungt SHL-meriterade backen Jonathan Andersson som klar för klubben.

Den 32-årige Valdemarsviksfostrade Jonathan Andersson kommer närmast från spel i Finland, där han i våras blev finsk mästare med Tappara efter totalt 67 matcher i Liiga. Med sig i bagaget har Jonathan stor rutin bestående av 440 SHL-matcher (110 poäng) i AIK, Örebro, Luleå och Färjestad, samt fyra säsonger och 118 matcher i HockeyAllsvenskan.

Största meriten i SHL kom säsongen 21/22 då det blev ett SM-silver med Luleå. Jonathan Andersson har dessutom representerat Tre Kronor i 14 landskamper och bokförts för 29 matcher i Champions Hockey League.

”Väldigt glad”

Till KHC:s hemsida säger den 32-backen så här om övergången:

– Jag är väldigt glad över att ha skrivit på för kommande säsong och efter att ha haft bra samtal med Stolt så kände jag att jag verkligen ville vara med på resan. Det är en förening som har gjort bra grejer både på och utanför isen och ser verkligen framemot att dra på mig KHC-tröjan och kliva ut i Hatstore Arena.

Kalmar HC:s general manager, Daniel Stolt, är så klart nöjd med sin senaste värvning.

– Jonathan är en erfaren och rutinerad spelare som kommer att tillföra en hel del både på och utanför isen. Han är en skridsko- och puckstark back som vi räknar med blir en av våra ledande spelare. Han är en skridsko och puckstark back som vi räknar med kommer att tillhöra våra ledande spelare, säger han till hemsidan.