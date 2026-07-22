Hyllorna har ekat tomma i en månad – nu är konflikten löst

En konflikt gjorde att ICA fick sluta sälja knäckebröd från Wasa och pasta från Barilla. Nu är konflikten löst. Foton: Lotta Madestam/Privat

En konflikt gjorde att ICA slutade sälja knäckebröd från Wasa och pasta från Barilla. Nu kommer matjätten med information om att parterna har skrivit på ett nytt avtal. Produkter från Wasa och Barilla kommer återigen finnas tillgängliga i ICA:s butiker.

Vår tidning rapporterade för en månad sedan, strax efter midsommar, om att ICA och Barilla, som även äger Wasabröd, befinner sig i en konflikt. Matjätten slutade köpa in produkter från det italienska märket med anledning av att de inte kom överens.

”Vi kan bekräfta att ICA Sverige har sagt upp det centrala inköpsavtalet med Barilla efter att parterna inte har kunnat nå en hållbar överenskommelse”, skrev Gabriella Ohlzon, pressansvarig på Ica, i ett mejl till vår tidning i juni.

Nu, en månad senare, meddelar ICA Sverige att de har gjort klart med ett nytt avtal med Barilla.

”Vi kan bekräfta att ICA och Barilla har kommit överens om ett nytt centralt avtal. Det innebär att produkter från Wasa och Barilla åter successivt kommer att finnas tillgängliga i våra lager och butiker. Arbetet med uppstart, beställningar och varuförsörjning pågår, och vi prioriterar att få in de mest efterfrågade produkterna så snart som möjligt”, skriver Gabriella Ohlzon, pressansvarig på Ica, i ett mejl till vår tidning i dag.