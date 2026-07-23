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KLART: Då körs Dackarnas inställda regnmatch från i går

Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

KLART: Då körs Dackarnas inställda regnmatch från i går

SPEEDWAY 23 juli 2026 13.11

Onsdagens match mellan Dackarna och Indianerna tvingades ställas in på grund av regn. Nu är det klart vilket datum matchen kommer att köras i stället.

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Det var redan vid 17-tiden i går som Dackarna meddelade att matchen tvingades ställas in på grund av det regn som föll och som fortsatte att falla under kvällen.

– Det är så det är i en utesport, det får man leva med. Vi får försöka hitta ett nytt datum som passar båda klubbarna, sa Dackarnas lagledare Morgan Andersson då.

Och nu har de båda klubbarna kommit överens om när matchen ska köras i stället. Nytt matchdatum är måndag 3 augusti, och tiden som vanligt 19.00. Även denna match är, liksom det skulle ha varit i går, en gratismatch för publiken.

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Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

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