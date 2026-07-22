JUST NU: MATCHEN I MÅLILLA STÄLLS IN

Dackarna skriver på sin Facebooksida vid 17-tiden att dagens match är inställd på grund av regn. Klubben kommer återkomma med nytt datum för matchen.

– Prognosen har ändrat sig till det sämre här nu på eftermiddagen och då får vi ställa in. Tyvärr vann väderprognosen över oss den här gången, säger Morgan Andersson.

Det har börjat spöregna i Målilla och det håller på fortfarande, enligt Morgan Andersson.

– Det har regnat i en timmes tid och det ska fortsätta och då väljer vi att ställa in, säger Morgan Andersson.

Hur känns det att behöva fatta ett sånt beslut?

– Det är så det är i en utesport, det får man leva med. Vi får försöka hitta ett nytt datum som passar båda klubbarna.

När hoppas ni kunna ha ett nytt datum klart?

– Så fort som möjligt.

Dackarna var på jakt efter revansch efter tisdagens överkörning i Kumla. Det blev förlust med hela 31–59 i rond ett i dubbelmötet.