MARKÄGAREN ANMÄLS – BLOCKERAR VÄGEN MED FORDON

Den infekterade konflikten mellan markägare och stugägare på ett ställe i Vimmerby kommun bara fortsätter. Foto: MostPhotos

För tredje dagen i rad rapporterar polisen om inkomna anmälningar vad gäller den infekterade konflikten i ett sommarstugeområde i Vimmerby kommun.

Susanne Hafström vid polisen i Västervik berättar att anmälningarna handlar om tjafs om servitut mellan markägare och stuginnehavare.

Nu har det inkommit nya anmälningar efter händelser som ska ha inträffat på tisdagseftermiddagen.

Markägaren, en kvinna i 55-årsåldern, anmäler att flertalet personer framför motorfordon på väg som tillhör henne. Brottstiden är satt mellan klockan 13 och 14 på tisdagen.

– Det är en väg som leder till stugorna. Markägaren anser att stuginnehavarna inte får använda vägen, men det är annars svårt att komma till sina bostäder, säger Susanne Hafström vid polisen i Västervik.

Markägaren blockerar vägen med fordon

En stuginnehavare, en kvinna i 55-årsåldern, har upprättat en anmälan om egenmäktigt förfarande mot markägaren för att man inte har kunnat färdas på grusvägen där man anser att man har ett gällande och giltigt servitut. Händelsen inträffade vid 14.45-tiden på tisdagen,

På vilket sätt har man blivit förhindrad?

– Man blockerar infarten med olika fordon, säger Susanne Hafström.

Vad är det för fordon?

– Jag kan inte se det på registreringsnumret, men i det här fallet ser det ut som att det kanske är en bil som står mitt på vägen. Det verkar som att det är en bil som står mitt på vägen på en liten grusväg och då kan det vara svårt att komma fram, säger Hafström.

Det är sannerligen en infekterad konflikt i detta sommarstugeområde i Vimmerby kommun.

– Det handlar om hur man tolkar servitutet, säger Hafström.