Här slutar Bjerkerts kåsa - ”Det bara svartnade för ögonen”

Calle Bjerkert, här tillsammans med team-medlemmen Magnus Frodig, tvingades kasta in handduken i Novemberkåsan. Foto: Linus Johansson

Snart 51-årige Calle Bjerkert kände sig fräsch och var på väg mot något bra i Novemberkåsan. Då hände det som inte fick hända. – Antingen är det en muskelbristning eller ett fäste som är avslitet i låret, suckar Bjerkert efter att ha avbrutit tävlingen på hemmaplan.

Det har inte velat sig för Calle Bjerkert i de senaste årens upplagor av Novemberkåsan. 2023 tvingades han kasta in handduken på den näst sista sträckan och 2024 bröt han med en spricka i armbågen.

– Det har varit några tuffa år nu, konstaterar han.

Lurigt med mörker

Idag såg det annars bra ut efter dagsetappen.

– Jag tyckte att jag kände mig fräsch i kroppen och pigg. Det rullade på bra på dagen. Sen tog jag det medvetet lite lugnt på första sträckan på natten eftersom jag tycker att det är lite lurigt med mörkret och det har blivit väldigt mycket hala rötter. Jag försökte komma in i det, men sen hann jag lagom komma in på tvåan så hände det här efter tio minuters åkning. Jag fick aldrig riktigt ge det en ärlig chans att kunna köra på, säger Calle Bjerkert.

"Känns surt"

Olyckan var framme på den andra sträckan på natten.

– Jag fastnade nere i mossen med foten och så körde jag två sträckor till, men ja, någonting har hänt. Vad vet jag inte. Sjukvårdaren tyckte att vi skulle åka till Västervik, men det gör vi imorgon istället. Antingen är det en muskelbristning eller ett fäste som är avslitet i låret.

Till slut fanns det inget annat val än att bryta.

– Jag körde ner foten ett par gånger till och det bara svartnade för ögonen. Jag fick hoppa av hojen och sen behövde jag hjälp med att få upp den. Det känns surt, men när jag inte kan göra mig själv rättvisa är det bättre att inse det.

Kan komma tillbaka

2008 vann Calle Bjerkert Novemberkåsan i Vimmerby. Frågan nu är om han gjort sin sista start i den klassiska tävlingen?

– Det vet jag inte, det är för tidigt att säga. Just nu känner jag mig mätt. Det viktigaste är hälsan och jag tycker om att träna så det är väl inte helt omöjligt att jag dyker upp någon mer gång.