Två tog sig i mål i damklassen - hon drog det längsta strået

Fem förare antog utmaningen och startade i damklassen i Novemberkåsan. Två av dem tog sig i mål.

Det var en tuff och inte minst extremt lång Novemberkåsa som Vimmerby bjöd på den här helgen.

Bland de 165 deltagarna var det fem som startade i damklassen. På söndagsmorgonen stod det klart att det var Matilda Huss, Göta MS, som hade klarat kraftprovet på bäst sätt. Hon kom i mål vid halv sju-tiden och var över 37 minuter snabbare än tvåan i klassen, Hanna Lagher från Botkyrka MK.

Ytterligare tre åkare ställde upp i damklassen. Dessa var Nikki Stigsson (SMK Motala), Ellen Adin (Vimmerby MS) och Hanna Berzelius (Linköpings MS).

HÄR kan du läsa en artikel med Ellen Adin.