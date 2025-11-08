Ellen bröt i sin kåsa-debut – ”En häftig känsla”

Ellen Adin klarade målet i sin första Novemberkåsa, men valde att bryta på den sjätte sträckan. Foto: Linus Johansson

Ellen Adin bröt sin första Novemberkåsa mitt under den första sträckan på nattetappen. – Jag är ändå rätt nöjd. Inför var jag bara nervös, säger 16-åringen.

Södra Vi-tjejen Ellen Adin hade ett klart mål inför sin första start i Novemberkåsan.

– Jag startade inte för att ta mig i mål för det är jag inte tränad för. Men mitt mål var att klara dagen, det kändes realistiskt, säger Ellen Adin.

Det gjorde hon också, men mitt på den första nattsträckan valde hon att avbryta.

– När huvudet lägger av och man blir trött så funkar ingenting. Sen blir det jobbigt när alla ska köra om. De är också trötta och vill bara om och då skiter de i hur de kör om, förklarar hon.

I det stora hela var hon nöjd med sin insats.

– Ja, jag är ändå rätt nöjd. På ett sätt var det tuffare än jag trodde. Jag hade bara kört sträckan på dagen och då är det svårt att räkna ut att här ligger den stenen och så.

Hur var det att köra inför så mycket publik?

– Det var kul och en häftig känsla när alla hejade på en. Man var lite rädd för att göra bort sig framför folk, men det blev inte riktigt så för folk hjälptes åt.

Tänker du köra Novemberkåsan igen?

– Ja, om det är på nära håll. Jag är inte avskräckt än, säger Ellen Adin.