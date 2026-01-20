20 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

VMS-föraren gör comeback i rally-SM – längtar till sommarens hemmatävling

Kartläsaren Jonas Sandberg och föraren Victor Karlsson ser fram emot att göra comeback i rally-SM. Foto: Privat

VMS-föraren gör comeback i rally-SM – längtar till sommarens hemmatävling

MOTOR 20 januari 2026 12.00

Senaste rally-SM-äventyret var säsongen 2023. Nu är Järnforsenbon och Vimmerby MS-föraren Victor Karlsson redo för en återkomst till rally-SM.

Annons:

2023 var senast Victor Karlsson sågs på startlinjen i rally-SM. Toyota Corolla-föraren slutade på en fjärdeplats efter fem körda deltävlingar i klassen trimmat tvåhjulsdrift, fem poäng bakom bronsmedaljören Johan Lundqvist.

Nu har Victor Karlsson, tävlande för Vimmerby MS, och kartläsaren Jonas Sandberg, Norrköpings MK, bestämt sig för att göra comeback i rally-SM 2026.

Rally-SM-säsongen inleds med Ekmans Vinterpokalen i Sandviken om tre veckor. Den SM-deltävling som Victor Karlsson ser mest fram emot är Emiltrofén som körs i Vimmerby i början av augusti. Det är nämligen den femte och näst sista deltävlingen som arrangeras i Vimmerby 7–8 augusti 2026. Vimmerby återvänder till rally-SM efter över 40 års frånvaro samtidigt som Vimmerby MS fyller 100 år 2026. 

”Vi ser verkligen fram emot att vara tillbaka på startlinjen i SM-sammanhang igen. Bilen är verkligen i topptrim och självklart vill vi vara med och utmana om de ädlaste valörerna. Dessutom får vi köra en deltävling på hemmaplan i Vimmerby i augusti, något som man har drömt om sen man började tävla”, säger Victor Karlsson i ett pressmeddelande.

Fakta

Deltävlingar i rally-SM 2026:

1) 6-7/2 Ekmans Vinterpokalen, Sandviken

2) 27-28/2 FlatOut Sweden Rally Östersund

3) 14-16/5 Rally Nyköping

4) 26-27/6 Rally Killingen, Kil

5) 7-8/8 Emiltrofén, Vimmerby

6) 11-12/9 South Swedish Rally, Olofström

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Premiär i Rally-SM – därför står Victor Karlsson över
Första SM-segern bärgad för Victor och Jonas: ”Äntligen föll allt på plats”
Rallyekipaget fick bra genomkörare inför gruspremiären i SM
Lokalt rallyteam missade pallen – efter två minuters tidstillägg
VMS-Victor jagar vidare i SM-toppen

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt