VMS-föraren gör comeback i rally-SM – längtar till sommarens hemmatävling

Kartläsaren Jonas Sandberg och föraren Victor Karlsson ser fram emot att göra comeback i rally-SM.
Foto: Privat
2023 var senast Victor Karlsson sågs på startlinjen i rally-SM. Toyota Corolla-föraren slutade på en fjärdeplats efter fem körda deltävlingar i klassen trimmat tvåhjulsdrift, fem poäng bakom bronsmedaljören Johan Lundqvist.
Nu har Victor Karlsson, tävlande för Vimmerby MS, och kartläsaren Jonas Sandberg, Norrköpings MK, bestämt sig för att göra comeback i rally-SM 2026.
Rally-SM-säsongen inleds med Ekmans Vinterpokalen i Sandviken om tre veckor. Den SM-deltävling som Victor Karlsson ser mest fram emot är Emiltrofén som körs i Vimmerby i början av augusti. Det är nämligen den femte och näst sista deltävlingen som arrangeras i Vimmerby 7–8 augusti 2026. Vimmerby återvänder till rally-SM efter över 40 års frånvaro samtidigt som Vimmerby MS fyller 100 år 2026.
”Vi ser verkligen fram emot att vara tillbaka på startlinjen i SM-sammanhang igen. Bilen är verkligen i topptrim och självklart vill vi vara med och utmana om de ädlaste valörerna. Dessutom får vi köra en deltävling på hemmaplan i Vimmerby i augusti, något som man har drömt om sen man började tävla”, säger Victor Karlsson i ett pressmeddelande.
Deltävlingar i rally-SM 2026:
1) 6-7/2 Ekmans Vinterpokalen, Sandviken
2) 27-28/2 FlatOut Sweden Rally Östersund
3) 14-16/5 Rally Nyköping
4) 26-27/6 Rally Killingen, Kil
5) 7-8/8 Emiltrofén, Vimmerby
6) 11-12/9 South Swedish Rally, Olofström