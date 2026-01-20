VMS-föraren gör comeback i rally-SM – längtar till sommarens hemmatävling

Senaste rally-SM-äventyret var säsongen 2023. Nu är Järnforsenbon och Vimmerby MS-föraren Victor Karlsson redo för en återkomst till rally-SM.

2023 var senast Victor Karlsson sågs på startlinjen i rally-SM. Toyota Corolla-föraren slutade på en fjärdeplats efter fem körda deltävlingar i klassen trimmat tvåhjulsdrift, fem poäng bakom bronsmedaljören Johan Lundqvist.

Nu har Victor Karlsson, tävlande för Vimmerby MS, och kartläsaren Jonas Sandberg, Norrköpings MK, bestämt sig för att göra comeback i rally-SM 2026.

Rally-SM-säsongen inleds med Ekmans Vinterpokalen i Sandviken om tre veckor. Den SM-deltävling som Victor Karlsson ser mest fram emot är Emiltrofén som körs i Vimmerby i början av augusti. Det är nämligen den femte och näst sista deltävlingen som arrangeras i Vimmerby 7–8 augusti 2026. Vimmerby återvänder till rally-SM efter över 40 års frånvaro samtidigt som Vimmerby MS fyller 100 år 2026.

”Vi ser verkligen fram emot att vara tillbaka på startlinjen i SM-sammanhang igen. Bilen är verkligen i topptrim och självklart vill vi vara med och utmana om de ädlaste valörerna. Dessutom får vi köra en deltävling på hemmaplan i Vimmerby i augusti, något som man har drömt om sen man började tävla”, säger Victor Karlsson i ett pressmeddelande.