Hon är årets tävlingsledare 2025: "Värmer jättemycket"

Hon visste inte om att hon var nominerad – och gick på toaletten när priset skulle delas ut. Beatrice Ågren Karlsson från Hultsfred är årets tävlingsledare 2025 i Smålands Bilsportförbund. – Jag blev otroligt överraskad och det här värmer jättemycket. Det snöar ute och folkrace-säsongen känns långt borta men nu får man lite extra energi, säger ”Bisan”.

Beatrice ”Bisan” Ågren Karlsson har varit tävlingsledare för Semesterracet sedan 2010 och engagerad runt omkring sedan barnsben. Pappa Kurt, som gick bort 2009, var den som startade tävlingen och är evigt ihågkommen som Mr. Semesterracet.

– Det är ju en livsstil, det här. Inte bara en hobby. Grabbarna Felix och Freddy har kört sedan de var 15 år och de är 27 och 34 år nu. Det är så här jag själv växte upp och det är så här mina barn växte upp. För barnbarnen är det också mycket bilar som gäller, säger Beatrice Ågren Karlsson.

Andra fina utmärkelsen

År 2015 fick hon själv ta emot den fina utmärkelsen Olle Westerlunds kanna för sina insatser inom bilsporten.

– Motiveringen var då att jag är glad och positiv och har engagerat mig i egen och andras klubbar. Jag minns att det stod något om ett arv och engagemang som flera klubbar och distrikt hoppas hålla i många år till.

I helgen fick ”Bisan” en ny, fin bekräftelse på sitt trogna engagemang när hon utsågs till årets tävlingsledare 2025 i Smålands Bilsportförbund.

– Jag hade ingen aning om att jag var nominerad och det känns verkligen jättebra och roligt. Här kämpar man på och försöker hjälpa andra klubbar och vet att det finns så många som gör så mycket och det här blir en fin bekräftelse att man fortfarande håller på. När det var dags för prisutdelning gick jag på toaletten och en kollega ställde sig utanför och ropade: ”Bisan, kom ut! Du har ett pris att hämta.” Jag blev jätteöverraskad.

"Jag vill värna om alla"

Motiveringen, som skickats in av Malin Blixth, lyder:

En tävlingsledare som har full koll på allt från minsta lilla papper till alla förare och hela regelboken. Saklig och kunnig inom sitt område. Finns för alla förare under och innan tävlingen. Svarar på frågor, hjälper alla och är jämt glad. Helt enkelt en fantastisk tävlingsledare.

En beskrivning som Beatrice Ågren Karlsson känner sig både glad och stolt över.

– Det var många som sa: Du har träffat ”Bisan” precis. Jag försöker vara tillmötesgående och ringa upp så fort det är något. Det är klart att man kan ha dåliga dagar men i varje situation önskar jag att varje person ska känna sig välkommen oavsett om jag är i Vimmerby, Kalmar, Oskarshamn eller Målilla. Varje tävling är en ny tävling och ett nytt möte mellan förare och mig och jag vill värna om alla.

Även om det är långt kvar till sommarens tävlingar har ledningen redan haft två möten.

– Vi försöker knyta ihop grejerna kring vad vi ska ha för speaker, om vi ska en eller två bildskärmar och så vidare. Sedan är det många saker som bara är färdiga utan att vi behöver prata om det.