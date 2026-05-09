Sveriges största småstadsbyrå finns i Vimmerby – så ska Roxx växa ytterligare

Jakob Andersson har varit vd på Roxx sedan 2011. Efter pandemin beskrivs det finnas ett nytt Roxx och "Sveriges största småstadsbyrå" bara fortsätter att växa. Foto: Simon Henriksson

Drygt 15 år har gått sedan sju kollegor på Roxx gick ihop och köpte Micael Glennfalks aktiemajoritet i Roxx. Jakob Andersson har nu varit vd för Sveriges största småstadsbyrå lika länge och optimismen är tydlig. – Vi tog en helt ny strategi i höstas och det vi vet är att vi vill framåt och vi vill växa, säger han under en lång intervju.

1987 startade Micael Glennfalk det som kom att bli den framgångsrika kommunikationsbyrån Roxx. I samband med Glennfalks intåg i kommunpolitiken, där han kryssades hela vägen till kommunalrådsposten, lämnade han sin skapelse kring 2010.

Då hade Daniel Abenius och Jakob Andersson jobbat på Roxx sedan 2003 respektive 2008.

– Micael (Glennfalk) hade gjort en plan för hur överlämningen skulle ske, men den fick accelereras till följd av personvalet han gjorde. Så det gick väldigt snabbt. Vi var sju kollegor som gick samman och köpte hans majoritet, berättar Jakob Andersson.

Han blev ny vd för bolaget och Daniel Abenius blev vice vd.

– Det var huvudet ned i sanden och sedan gasa. Jag blev pappa för första gången i den vevan och även de andra delägarna, Daniel Abenius, Daniel Gånge, Stefan Andersson och Peter Winqvist, gjorde det här under småbarnsåren. Pontus (D. Schiöld) kom till som delägare 2020 och han har också gjort det här under sina småbarnsår. Vi bara körde och det är klart att det var tuffa stunder emellanåt, men vi har haft sjukt mycket roligt på vägen också, säger Jakob Andersson, som också poängterar att Micael Lindgren är kvar som ägare sedan tidigare.

Drygt 15 år har gått sedan den stora förändringen skedde. Det är tydligt att det var ett annat Roxx då och att det är ett annat Roxx nu. Framför allt är det ett annat Roxx efter pandemin.

– Sedan coviden har vi blivit ett helt nytt bolag. Vi gick in i coviden som ett Roxx och kom ur coviden som ett Roxx. Det är fränt och den utvecklingen har fortsatt.

Vad var det som hände?

– Det vet vi inte riktigt. Tittar man på vår omsättningskurva, sedan vi tog över Roxx, så hade vi en snabb dipp först, men sedan har det varit en ganska linjär verksamhet. Vi blev extremt hårt drabbade av covid. Allt vi gjorde i det tryckta mediet byggde på det fysiska mötet. Man hade med sig en kundtidning till kundmötet, men det fanns inga kundmöten. Man hade med sig en kundtidning eller trycksak till mässan, men det fanns inga mässor. Skulle man skicka ut kampanjmaterial så var ingen på kontoret.

Ökat med 65 procent fem bokslut

Allt gick så fort, beskriver Jakob Andersson, som själv var på skidsemester i Lindvallen när det eskalerade.

– Telefonen började ringa och jag satt kvällar och nätter. Vi skickade in varsel på varsel och varslade i princip alla, men så kom staten med sina lösningar. Vi satte då ett beslut i ledningsgruppen om att alla skulle vara med igenom detta. Vi korttidspermitterade i stället och balanserade det över perioder. Vi bromsade lite, vi bromsade mycket och ökade när vi kunde.

Hacket i själva kurvan blev inte så varaktigt.

– Samhället kom tillbaka och vi klarade oss utan statliga lån. Korttidspermitteringen gjorde att vi kunde behålla kompetensen, annars hade vi behövt säga upp tio till tolv personer och tappat den kompetensen. Nu kunde vi ha kvar all kompetens även om vissa gick i pension och en del bytte jobb.

På fem bokslut har Roxx nu en 65-procentig ökning.

– Vi bottnade i coviden 2020 med 30,5 miljoner kronor i omsättning och landar nu på 50,5 miljoner kronor. Vi har kört hårt de senaste åren och den här tillväxten kommer inte av sig själv. Alla har kört järnet.

Vice vd Daniel Abenius och vd Jakob Andersson under ett möte.

Ett stort skäl till detta beror på Roxx omvandling och nya marknader.

– Hela produktfloran har ändrats. Kundtidningen stod för en väldigt stor andel tidigare och står för en mycket mindre andel nu. Vi har transformerats och HR-appen föddes under den här perioden. Den har blivit väldigt stor nu och just nu växer den digitala sidan för oss.

Roxx har blivit ett mycket mer differentierat bolag under 20-talet.

– Vi var det till viss del innan och nu finns det en bredd i produktfloran, i kunskapen, människorna och kollegorna. Precis nu går husbyggare inte bra, men turismen är en stor kund. Så det svänger och vi jobbar över hela Sverige och är branschoberoende.

En annan satsning, som påbörjades redan före pandemin, var den på offentliga upphandlingar.

– Vi hade gjort det ett varv tidigare också, men gjorde en nysatsning när vi anställde en dedikerad person 2019. Det tog ett år och sedan började vi vinna upphandlingar. Under 2022 vann vi tio stora Stockholmskommuner och Norrköping exempelvis. Det gav oss ett schvung i uppstarten.

Ett före och ett efter för Roxx

Jakob Andersson säger att man ser det som att det fanns ett Roxx före 2019 och ett Roxx efter 2019.

– Vi ser ett nytt Roxx och det blev en tydlig brytpunkt. Vi var redan på väg in i transformeringen och både ville och kunde köra teamsmöten, men vi vågade inte föreslå det. Under pandemin fick vi det gratis när alla låste dörren om sig. Det var samma här också vad gäller distansarbete. Jag insåg att frihet under ansvar tar alla.

Alla medarbetare ska vara på plats under måndagar, men annars får man jobba varifrån man vill tisdag till fredag.

– Vi ser att det funkar och kurvan pekar uppåt. Sedan vill man skapa en arbetsmiljö där alla vill vara på kontoret, men vi ser att mycket gott kom ur coviden. Det här har gjort att vi har kunnat anställa folk från från en större region och även har kollegor i Stockholm. Förr var ju stämpelklockan här, så var det.

När Roxx slog i botten var man 33 anställda och medel under de här åren är 37.

– Det som är spännande nu från 2023 och framåt är vår stora tillväxtresa, säger Jakob Andersson.

Sedan 2023 har kommunikationsbyrån gått från 39 till 51 anställda.

– Netto har vi ökat med tolv och vi har introducerat 21 nya människor. Det har gett ny energi att vi fått in så mycket folk. Nu har vi anställt medarbetare 52 och söker medarbetare 53 och 54.

Sedan 2023 har Roxx gått från 39 till 51 anställda. Snart börjar person 52. "Vi är Roxx" är deras budord.

Det här gör förstås att Roxx blivit ett väldigt stort företag i Vimmerby.

– I antalet anställda är vi det. Åbro och Ljunghäll är förstås många fler, men utifrån ett tjänstemannaperspektiv är vi väldigt stora. Vi är en konsultfirma och med tanke på det är vi riktigt stora.

Nyligen rubriksatte branschtidningen Resumé en artikel om Roxx med ett epitet som "småstadsbyrå". Först gjorde det ledningen lite irriterad, men det vändes snabbt.

– Vid första anblicken var vi lite irriterade över det, men nu har vi vänt det till det positiva. Vi är Sveriges största småstadsbyrå. Vi har kollat lite och det finns två byråer i vår storlek utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa finns i städer som är topp-20 i storlek i Sverige och där är ju inte Vimmerby. Vi är unika genom att finnas på en så pass liten ort och nu har vi lagt ut en del om det på våra sociala medier.

Finns det en stolthet i att vara Sveriges största småstadsbyrå?

– Det har blivit det. Vi försöker inte vara en storstadsbyrå och vi vill vara den jordnära, kundvänliga och ödmjuka byrån. Om det sedan präglas av att det är småstadskopplat vet jag inte.

Jakob Andersson vill ogärna prata om sin egen del i Roxx framgångar och sitt eget ledarskap. Han återkommer flera gånger till deras eget varumärkeskoncept "Vi är Roxx".

– När vi kände att Roxx höll på att bli något annat tog vi fram ett nytt varumärke, en ny grafisk identitet och bytte logga. Vi tog även fram konceptet "Vi är Roxx". Det var en väldigt stor sak för oss. Vi har alltid varit dåliga på oss själva, men nu involverade vi alla medarbetare i ett eget varumärkesarbete och kom fram till det här – "Vi är Roxx". Det är 51 verktyg och det är så vi vill se det. Det har blivit vårt budord.

100 procent kom på julfesten

Att medarbetarna trivs tycker han också är väldigt tydligt. Många stannar länge på företaget.

– Vid senaste julfesten hade vi 100 procent anmälda. Trots att det är helt frivilligt kommer alla. Det tror jag inte är vanligt och visar väl någonstans att vi har lyckats. Jag tittade över lite siffror inför den här intervjun och medelåldern är 40 år. Den yngsta är 20 och den äldsta 67. Känslan är att man trivs och vi ger förutsättningarna för att man ska kunna trivas såväl med arbetsuppgifterna, kunderna och leverantörerna. Vi ger friheten att man kan jobba hemma och många tränar ihop här på lunchen.

Det han skulle vilja se en viss förändring kring är könsfördelningen.

– 34 procent är kvinnor och 66 procent är män. I vissa grupper är det för mycket killar, men annars är det balanserat i grupperna.

En stor ändring man gjort när det gäller rekrytering är också att medarbetarna är starkt involverade i den processen.

– När vi anställer nya människor får personalen driva det. Det är medarbetarna som har sista ordet kring om personen passar i vår grupp. Det räcker om en säger nej i det läget. Det gör att de som kommer in fungerar direkt och redan är testade från personalens perspektiv. Det är en bra grej när vi anställer nya och är demokratiskt utifrån det perspektivet. Vid den första intervjun träffar fyra till fem kollegor den som sökt jobbet. Det är en representativ grupp som är med och tar beslutet, säger vice vd Daniel Abenius.

I källaren har Roxx både omklädningsrum, bastu och gym.

Under de senaste åren har också många nya chefstjänster skapats.

– Tidigare var bara jag och Daniel (Abenius) chef, men nu har vi Daniel Gottling Nestor, Victor Kennmark och Sebastian Thelin och Pontus D. Schiöld som är chefer över sina respektive områden. Det gör att vi får driv i varje grupp, men samtidigt har vi en tydlig strategi gemensamt.

Kompetensförsörjningen beskrivs vara svår i Vimmerby och ni har behov av ganska specifika kompetenser ofta. Hur fungerar det?

– Historiskt har det varit en utmaning, men vi tror att vi tack vare att vi jobbar hårt med arbetsgivarvarumärket och folk som pratar gott om oss ger en fördel. Sedan är vi delvis i branscher som har det tufft. Copywriter, journalister, den grafiska delen och hela innehållsdelen är sådana. Där har vi haft tjänster ute med 70 kvalificerade ansökningar. Vi får också väldigt mycket praktikansökningar och det är många som börjat här som praktikanter. Vi har också fått in många hemvändare som velat tillbaka till Vimmerby och det har varit väldigt lyckosamt för oss.

Kan den här utvecklingen bara fortsätta eller har ni växtvärksproblematik?

– Vi har valt att inte kalla det, utan kallar det tillväxt i stället. Vi växer både på den digitala sidan och byråsidan. Det är väldigt kul, för vi trodde att byråsidan skulle ligga lite stiltje, men vi ökar på båda och det öppnas nya dörrar för oss där nya kunder kommer in.

Ny strategi till 2028

I höstas satte Roxx också en långsiktig strategi, som går under namnet Roxx 2028.

– I den strategin ska vi växa och det ska vi göra ganska rejält. Vi vill omsätta mer och vi vill växa med det digitala, göra vår resa och växa med kunden. I och med AI, och om vi ska överleva, måste vi vara administrativt väldigt effektiva. Administrationen ska bli mindre trots att vi omsätter mer, men det som stressar mig mest framåt är AI. Vi försöker följa det, jobba hårt med det och har det på agendan i alla led och alla möten. Vi vet inte vad som händer, om det kommer ta eller ge jobb för oss.

Har ni satt någon numerär för hur många ni ska vara 2028?

– Framför allt ska vi bli mer effektiva per medarbetare. Det har inte gått ut fullt ut internt ännu, men vi har interna siffror ungefär.

Tittar ni på nya ben att stå på?

– Insiktsbenet är väldigt nytt. Det strategiska arbetet lanserade vi 2023 och det är ett ben vi kommer växa i. Hela kommunikationsdelen växer och breddar vi oss i också. Hela det digitala lägger vi stor kraft på nu.

"Finns en gräns"

Det har gått 15 år sedan Jakob Andersson tog över som vd. När vi ber honom blicka 15 år framåt, till 2040, tycker han att det är svårt.

– Just nu är det en jäkla energi. Ägarkollegorna och styrelsen känner likadant. Alla har den känslan och varje dag är lite roligare nu. Vi har härliga människor och jag tror att alla har den känslan. Med tillväxt blir det ännu roligare, men 15 år framåt törs vi inte tänka.

Tror du att folk lokalt förstår hur stora ni är?

– Vi är nog synliga men samtidigt osynliga. Många ser inte våra produkter. Många företag lokalt har appen, men man kanske inte reflekterar över att det är Roxx som gör det. Kommer en kund hit vill vi att alla är på plats och då är många "hjälp, är ni så här stora?". Det är nog svårt att relatera till en reklambyrå med 50 anställda och vilka stora kunder vi jobbar med.

Hur stor är just din del i er framgång?

– Det är inte min förtjänst. Det är kollegorna och teamet som gör det och jag är en del av teamet. Jag återkommer ofta till den fantastiska lagidrotten. Även om ledaren är bra kommer inte alla på lagfesten, så man måste få teamet att fungera. Det är mycket frihet under ansvar och man får lägga upp sin dag som man vill. Man lär sig mycket med åren och jag har gått på nitar under de här 15 åren och jag har tvingats lära mig saker, men jag har många år kvar hoppas jag.

Jakob Andersson har egna kunder och relationer att vårda, men försöker också sköta alla inköp till kontoret, som kaffemaskinen och skrivaren.

– Det finns också en gräns. Hur stora kan vi bli innan vi behöver lägga ännu mer tid på människan. När går gränsen för att vi behöver en HR-chef? Vi har diskuterat det, men nu ligger personalansvaret på fler och vi har stöttning av externa partners, men det finns gränser för allting.

Vid renoveringen byggdes ett fikarum med plats för 50. Nu är Roxx över 50 anställda.

Jakob Andersson ger oss en rundtur på kontoret. Han vill inte säga att man är på väg att bli trångbodda.

– När vi skrev ett nytt hyresavtal renoverade Glennfalk och då byggde vid ett fikarum med plats för 50. Vi är inte trångbodda sett till kvadratmetern. Den räcker, men de är lite felfördelade. Det vi hade behövt är lite fler egna rum och fler konferensrum. Några till går, men vi får se om vi växer mer. Vi ska hela tiden växa med förstånd. Nu är vi i ett läge där vi måste våga, för vågar vi inte anställa kommer vi inte framåt.

Vice vd på Roxx är Daniel Abenius, som har varit anställd ända sedan 2003. Året då han blev 21.

– Jag kommer nog inte göra något annat. Roxx ser inte likadant ut 2003 som nu. Hur ser det ut om tio år vet jag inte, men det vi vet är att vi vill framåt och vill växa.

Hur funkar samarbetet mellan er?

– Det funkar bra. Vi är ganska olika. Jakob är i grunden ekonom och den balansen mot hela organisationen behövs. Det bästa med Roxx är annars dynamiken med medarbetarna. Det är häftigt att våra medarbetare tillsammans med kunderna driver utvecklingen.

Men du är mer visionären av er två?

– Jag tror det. Kanske åt hållet naiv ibland. Jag säger gärna ja till att testa och chansa, och där skiljer vi oss lite åt. Men vi har en väldigt bra dialog i det och nu driver vi idéer från alla håll och kanter. Det finns ett ramverk, men vi har inte kontroll på allting och det är inte toppstyrt från oss, säger Daniel Abenius.

Nästa år fyller Roxx 40 år. Historien om kommunikationsbyrån i Vimmerby tycks bara fortsätta.