GRYM VECKA FÖR LUDVIG – VANN SM-SILVER

Andraplatsen i SM-deltävlingen i Värmland gav en plats i rallyt i SM-veckan. Där plockade Ludvig Fransson, Hultsfredskillen som tävlar för Vimmerby MS, ett SM-silver.

SM-deltävlingen fungerade också som ett kval till rallyt som var en del av SM-veckan i Karlstad. Ludvig Fransson tillsammans med partnern Hugo Nilsson visade fin form och kom tvåa i båda tävlingarna. I SM blev det silver i klassen standard i rallyspring.

– Det flöt på jättebra, noterna och bilen fungerade bra och körningen också. Man vill alltid vinna, men vi gjorde så gott vi kunde. Han som vann var snabb.

Nästa deltävling i Vimmerby

Fransson placerar framgången högt i karriären.

– Ett SM-rally är alltid jättestort och att vara tvåa där är högt rankat absolut. Det finns saker som slår det, men det är där uppe absolut. Det viktigaste är att jag tagit in poäng i totalställningen i SM med två deltävlingar kvar.

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”Den var väldigt snabb”

Två deltävlingar återstår och den ena körs ju som bekant i Vimmerby.

– Jag tror att jag är nio eller tio poäng efter så det känns inte så långt borta om jag avslutar bra.

SM-veckan var en härlig upplevelse.

– Det var väldigt mycket publik ute och många som tittar på SVT med. Det var mycket aktiviteter och folk överallt. Många ville komma fram och ta kort eller ha autografer så det var väldigt roligt. Sträckan som SM-veckan var på var jättefin, den var väldigt snabb och rytmisk, det var en klassisk Värmlandsväg.