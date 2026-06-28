STOR LADUGÅRD I VÄSTERVIKS KOMMUN NÄSTAN UPPBRUNNEN

Räddningstjänsten har larmats till en brand öster om Hjorted. Foto: Arkivbild

Vid 13.50 larmades räddningstjänsten till en brand i en ladugårdsbyggnad i södra kommundelen.

Ärendets omfattning beskrivs som hög. Den eldhärjade byggnaden ska vara belägen vid Österbo, ett par kilometer öster om Hjorted.

Vid 15.05 meddelar räddningstjänsten att styrkorna lyckats omringa ladan som mäter 50 gånger 10 meter. Det brinner i detta nu, men omfattningen är okänd för presstjänsten. Prognosen för insatsen är satt till ett par timmar till.

Ingen människa eller djur ska vara skadad av branden. Det finns inte heller någon uppgift om att någon annan byggnad ska vara i farozonen.

Byggnaden nästan helt förlorad

Vid 17-tiden meddelar räddningstjänsten att stora delar av ladugården gått förlorade i branden.

– Det skulle jag nog säga. Det är stora delar som rasat in. Det var i stort sett övertänt när vi kom fram.

Enbart en styrka var kvar på platsen vid 17-tiden.

Ett par kilometer därifrån, vid Österhult, har räddningstjänsten fått larm om en skogsbrand. Det visade sig handla om rök som inringare sett som kommer från ladugårdsbranden.

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