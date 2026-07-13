Premiär idag – skaparnas förtydligande om filmen: ”Handlar om samhällets kraft”

Niclas Wimmerberg och Karin Ahlgren betonar att det finns många engagerade människor att tacka för att Målilla fick Grand Prix, och att filmen handlar om samhällets kollektiva kraft. Foto: Privat

I dag är det premiär för Niclas Wimmerberg och Karin Ahlgrens dokumentärfilm om GP-tävlingarna i Målilla. Efter oklarheter förtydligar skaparna att filmen främst kretsar kring samhällets kollektiva insats för att anordna tävlingarna. – Det är om händelsen, och att man år efter år orkar och kan, säger Karin Ahlgren.

För många är det nog på tiden att Målilla uppmärksammas för sitt gedigna arbete med speedway under åren. Men nyheten om filmen ”Målilla Grand Prix eller en man som faktiskt heter Ove” har väckt både nyfikenhet och funderingar kring innehållet.

Oklarheter kring filmens innehåll

Bland annat berättar Carl-Anton Johansson, som varit GP general och engagerad i klubben i många år, att han är förvånad att han inte visste att det skulle komma en film om Målilla Grand Prix. Han var en av dem som var drivande i att få hit världstävlingarna, men i filmen ska det bara vara Ove Johansson som lyfts fram.

– Folk har frågat mig lite (efter rapporteringen om filmens premiär), eftersom att det inte riktigt stämmer med historiken som finns på Målilla GP:s egen hemsida. Ove är ju en fantastisk duktig person i klubben och har lagt ett väldigt stort jobb, men det blir lite fel när det inte stämmer med hur det var.

Carl-Anton Johansson poängterar att han inte vill ta ifrån Ove Johansson äran på något sätt, då han har gjort ett stort arbete för klubben. Men samtidigt vill han att hela historian lyfts fram.

– Jag vill betona att det inte handlar om prestige, eller att inte Ove har gjort saker för klubben, men det måste även bli lite nyanserat för annars blir min person också ifrågasatt när det finns en annan historik.

Annons:

Filmen berör inte kronologisk historia

Skaparna Niclas Wimmerberg och Karin Ahlgren förtydligar att historien bakom GP-tävlingarnas framväxt däremot inte är något som dokumentären fokuserar på, utan den handlar om allt runt omkring Grand Prix i Målilla och den kollektiva kraften.

– Vi har byggt det här på samhället och att det är samhällets kraft. Så den enda vi egentligen har som är ”synlig” är Ove (Johansson), eftersom han har jobbat med speedwayen och klubben i hela sitt långa liv. Han säger ju att han inte är ensam, utan det är många som ligger bakom. Det är inte så att det inte finns andra som gjort att det går bra, betonar Karin Ahlgren.

Även om dokumentärfilmen kretsar kring GP-tävlingarna, handlar det alltså mer om gemenskapen tävlingarna skapat.

– Det är hur samhället lyckas och att det kommer så mycket folk. Det är mycket folk på campingen och i samhället, så det är egentligen ingenting om någon tävling, förklarar Niclas Wimmerberg.

– Det är inte om hur man gjorde när man fick till det. Utan det handlar om hur en människa och ett samhälle, när man jobbar tillsammans, kan åstadkomma något så stort som en jättetävling i ett litet samhälle. Sen finns det naturligtvis säkert 50 till som ska kreddas för att det blev av, men vi har inte tagit heder av någon annan utan tvärtom att alla har bidragit jättemycket till det här, tillägger Karin Ahlgren.

Dokumentärfilmen ”Målilla Grand Prix eller en man som faktiskt heter Ove” visas på Skeppet i Målilla totalt åtta gånger under fredags- och lördagseftermiddagen, med premiär kl 13 idag, fredag.