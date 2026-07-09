Tidigare VSGF- och VH-tränaren klar för nytt tränaruppdrag

Wictor Holmberg, tränaren som har gjort många säsonger i Virserums SGF och en säsong i Vimmerby Hockey, tar över tränaruppdraget i Värnamo GIK till kommande säsong. Foto: Ossian Mathiasson

Wictor Holmberg har ett långt förflutet som tränare i Virserums SGF och var assisterande tränare när Vimmerby Hockey gick upp i Hockeyallsvenskan. Nu har 34-åringen gjort klart med ett nytt tränarjobb.

Division 2-laget Värnamo GIK presenterar Wictor Holmberg som klubbens nya huvudtränare på torsdagen. 34-åringen, bosatt precis utanför Virserum, inledde sin tränarkarriär i Boro/Vetlanda innan han hamnade i Virserums SGF där han har varit både huvudtränare och sportchef i flera säsonger.

När Vimmerby Hockey gick upp i Hockeyallsvenskan säsongen 2023/2024 var Wictor Holmberg assisterande tränare till Hampus Sylvegård. Han återvände därefter till Virserums SGF och lämnade i början av förra säsongen efter att det skar sig med klubben.

"Driven och noggrann"

Han gick då vidare till grannklubben Åseda IF och har nu gjort klart med tränarjobbet i Värnamo GIK till kommande säsong.

"I Wictor får vi en driven och noggrann tränare som vi tror kommer passa perfekt in med våra värderingar och ambitioner", skriver Värnamo GIK i en kommentar.

Wictor Holmberg ser fram emot sitt nya tränaruppdrag i Värnamo GIK där han återförenas med tidigare VH-backen Erik Fernhall.

"Att valet föll på Värnamo var egentligen ganska självklart i slutändan. Föreningen har en tydlig ambition och en stark vilja att bygga något långsiktigt, vilket tilltalar mig mycket. Under mina samtal med klubben har jag fått en väldigt positiv bild av verksamheten. Det finns ett stort engagemang, en tydlig plan framåt och en kultur som präglas av utveckling och gemenskap. Jag upplever att Värnamo har något väldigt bra på gång, och det känns inspirerande att få vara en del av den resan. För mig var det viktigt att hitta en miljö där både spelare och ledare vill utvecklas varje dag, och det känner jag att Värnamo erbjuder. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter samtidigt som jag själv fortsätter att växa i min roll som tränare", säger Wictor Holmberg.