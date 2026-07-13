KLART: Dessa veteraner är klara för final i Semesterracet

Brian Westerling från MK Kinda plockade 19 poäng av 21 möjliga på sina tre kvalheat och är klar för A-final i veteranklassen. Foto: Stefan Härnström

Semesterracets veteraner kör hela sin tävling i dag. Nu står det klart vilka förare som tar plats i de olika finalerna.

Veteranerna kör sedan 2022 års tävling hela sin tävling på en och samma dag och det är i dag det avgörs vem som är bästa veteran i Semesterracet 2026. Alla veteraner har kört två kvalomgångar och de 60 bästa förarna tog sig vidare till omgång tre.

Nu stundar D-, C-, B- och A-final och finalerna körs enligt ”runner up”-principen. Före D-finalens start körs två sista chansen-heat där segrarna kliver in i D-finalen och ser till att sex förare står på startlinjen.

Veteranföraren som plockade flest poäng över tre heat var Brian Westerling. Han fixade 19 poäng av 21 möjliga och säkrade en plats i A-finalen. En Vimmerby MS-förare finns med i finalfältet – Fredrik Karlsson i C-finalen.

A-FINAL

Brian Westerling, MK Kinda

Mathias Svelander, MK Rimo

Jörgen Johansson, MK Falcon

Magnus Berg, Eskilstuna MK

Göran Larsson, Tidaholms MK

B-FINAL

Klas-Åke Eriksson, Nässjö MK

Robert Hermansson, SHRA Avesta

Jimmy Åberg, Karlskrona AK

Peter Frode, MK Kinda

Kjell Svedberg, Skepptuna MK

C-FINAL

Pher Göransson, Boxholms MK

Mikael Carlsson, MK Ran

Frank Bengtsson, Nässjö MK

Fredrik Karlsson, Vimmerby MS

Robert Medin, Mariestads MS

D-FINAL

Johan Söderberg, Varbergs MK

Tobias Holmberg, Östernärkes RMC

Richard Karlsson, MK Speed

Christer Wolf, Kalmar MK

Urban Bergström, Tväråns IF (vinnare av första sista chansen-heatet)

Mattias Lindqvist, Oskarshamns RRC (vinnare av andra sista chansen-heatet)