KLART: Dessa veteraner är klara för final i Semesterracet

Brian Westerling från MK Kinda plockade 19 poäng av 21 möjliga på sina tre kvalheat och är klar för A-final i veteranklassen.
Foto: Stefan Härnström
Veteranerna kör sedan 2022 års tävling hela sin tävling på en och samma dag och det är i dag det avgörs vem som är bästa veteran i Semesterracet 2026. Alla veteraner har kört två kvalomgångar och de 60 bästa förarna tog sig vidare till omgång tre.
Nu stundar D-, C-, B- och A-final och finalerna körs enligt ”runner up”-principen. Före D-finalens start körs två sista chansen-heat där segrarna kliver in i D-finalen och ser till att sex förare står på startlinjen.
Veteranföraren som plockade flest poäng över tre heat var Brian Westerling. Han fixade 19 poäng av 21 möjliga och säkrade en plats i A-finalen. En Vimmerby MS-förare finns med i finalfältet – Fredrik Karlsson i C-finalen.
A-FINAL
Brian Westerling, MK Kinda
Mathias Svelander, MK Rimo
Jörgen Johansson, MK Falcon
Magnus Berg, Eskilstuna MK
Göran Larsson, Tidaholms MK
B-FINAL
Klas-Åke Eriksson, Nässjö MK
Robert Hermansson, SHRA Avesta
Jimmy Åberg, Karlskrona AK
Peter Frode, MK Kinda
Kjell Svedberg, Skepptuna MK
C-FINAL
Pher Göransson, Boxholms MK
Mikael Carlsson, MK Ran
Frank Bengtsson, Nässjö MK
Fredrik Karlsson, Vimmerby MS
Robert Medin, Mariestads MS
D-FINAL
Johan Söderberg, Varbergs MK
Tobias Holmberg, Östernärkes RMC
Richard Karlsson, MK Speed
Christer Wolf, Kalmar MK
Urban Bergström, Tväråns IF (vinnare av första sista chansen-heatet)
Mattias Lindqvist, Oskarshamns RRC (vinnare av andra sista chansen-heatet)