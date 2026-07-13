Tredjeplats i Oscars första folkraceheat: "Inte ens nervös i starten"

Som vi tidigare berättat fick Oscar Anemyr en folkracetävling som en sorts 50-årspresent av vännen Samuel Thörnqvist i Vimmerby MS. Licensen togs och idag körde han så sin första, och kanske sista tävling. Resultatet i debutheatet blev en tredjeplats.

Oscar gick rakt in i veteranklassen som 50-åring och hade riktigt roligt i Saaben och inte heller kände han någon nervositet.

– Det var askul! Alla har frågat om jag är nervös men jag har inte varit nervös. jag var inte ens nervös i starten utan det var bara "framåt". Det är nu det är lite puls men det är ju adrenalinet. Jag nästan kraschade mot en Bubbla.

Blir det fler poäng idag?

- Ja! Det blir det. Någon poäng blir det i alla fall.

Kommer du fortsätta att tävla?

– Näe, en engångsföreteelse. En pojkdröm!