Elin Jonsson kör A-final i Semesterracet igen

Nu närmar sig sanningens minut för damerna och seniorerna i Gnagaredalen. Om några timmar är det klart vilka som står på pallen. Silverdalenåkaren Elin Jonsson är återigen klar för damernas A-final, precis som i fjol.

- Det var ett kul heat faktiskt, konstaterar hon i depån efter ännu en andraplats i tredje omgången. Jag kände att jag hade en Saab bakom men jag kom in innan gulfalggen och tänkte "håll i, håll i, håll i..."

28 pinnar totalt i grundomgångarna gjorde att hon kvalificerade sig direkt in i damernas A-final där hon bland annat får möta Nell Brindmark från Ådvidaberg och systrarna Mimmi och Pyret Öhrn från Söderhamn.

Bäst bland de lokala herrseniorerna har det gått för Ludvig Fransson, Vimmerby MS, som tog sig till D-final. När vi mötte honom i depån efter tredje heatet hade en drivaxel på vänster bak gått sönder och det var fibril aktvitet runt vagnen.

23 poäng, det kan bli final?

- Det borde i alla fall räcka till något.

Kul start på seniorkarriären.

- Jo verkligen!

Du var ensam folka mot en massa Saabar och Volvo, hur var det?

- Det känns inte bra när drivaxeln har gått och så har man en Saab i backspegeln... det är bara att försöka stänga igen och hoppas på det bästa!